'1억 공천 헌금' 강선우 등 출국금지…김경 재소환 방침

김민준 기자
<앵커>

경찰이 공천 헌금 의혹과 관련해 강선우 무소속 의원과 김경 서울시의원, 또 강 의원의 전직 보좌관에 대해 출국금지 조치했습니다. 미국으로 출국했던 김경 시의원은 11일 만에 돌아와서 오늘(12일) 새벽까지 경찰의 조사를 받았습니다.

첫 소식, 김민준 기자가 전해드립니다.

<기자>

경찰이 공천 헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원에 대해 출국금지 조치했습니다.

출국 금지 대상에는 강 의원 측에 금품을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원과, 금품을 전달받은 당사자로 지목된 강 의원의 전직 보좌관 남 모 씨도 포함됐습니다.

지난 2022년 지방선거를 앞두고, 당시 더불어민주당 소속이었던 강 의원 측에 김 시의원이 공천을 대가로 1억 원을 건넨 혐의입니다.

경찰은 어제 김 시의원의 귀국에 맞춰 강 의원과 김 시의원의 자택, 의원회관 사무실, 남 모 씨의 자택 등을 압수수색했습니다.

이후 김 시의원을 임의 동행 형식으로 데려가 첫 조사를 진행했는데, 3시간 반여 만인 오늘 새벽 2시 45분쯤 마무리됐습니다.

김 시의원은 쏟아지는 취재진의 질문에 아무런 답변도 하지 않았습니다.

[김경/서울시의원 : (오늘 조사에서 어떤 점 소명하셨습니까?) ……. (강선우 의원에게 공천 대가로 1억 원 건넨 게 맞으세요?) …….]

경찰은 1억 원을 전달한 경위와 성격 등을 추궁하는 질문을 준비했지만, 조사가 다 이뤄지지 않아 조만간 김 시의원을 재소환하겠단 방침입니다.

[경찰 수사관 : (자택에서 증거인멸 정황 같은 거 없었습니까?) ……. (고발 보름 만에 압수수색했는데 너무 늦은 거 아닙니까?) …….]

이들 세 사람의 압수수색 영장에는 뇌물과, 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 등 3개 혐의가 적시됐습니다.

(영상편집 : 이소영)
김민준 기자
