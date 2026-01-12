축구협회, 2027 아시안컵 이끌 U-20 대표팀 감독 공개 채용

▲ 남자 U-20 축구대표팀 감독 공개 채용 공고문

오늘(12일) 대한축구협회가 남자 20세 이하 축구대표팀 감독을 공개채용 방식으로 선발한다고 밝혔습니다.연령별 축구대표팀 감독을 공개 채용하는 것은 이번이 처음입니다.협회는 "보다 다양한 경험과 역량을 갖춘 지도자들을 폭넓게 검토하기 위해 U-20 대표팀 감독을 공개 채용하기로 했다"고 설명했습니다.U-20 대표팀 감독은 서류 심사, 서류 합격자 대상 온라인 설명회, 프레젠테이션 및 심층 면접을 거쳐 선발합니다.모든 절차는 현영민 위원장이 이끄는 협회 전력강화위원회의 심사를 통해 진행됩니다.지원 서류는 오는 23일 저녁 6시까지 협회 이메일로 제출해야 합니다.지원자는 반드시 아시아축구연맹 P급 또는 이에 준하는 지도자 자격증과 전문스포츠지도사 2급 이상의 자격증을 소지해야 합니다.지원 자격, 제출 서류 등 자세한 사항은 협회 홈페이지의 채용 공고문에서 확인할 수 있습니다.한편, U-20 대표팀은 이번 공개 채용을 통해 선발되는 새로운 감독의 지휘 아래 2027년 3월 중국에서 개최되는 AFC U-20 아시안컵을 준비하게 됩니다.아시안컵 예선은 올해 하반기에 열립니다.아시안컵에서 월드컵 진출권을 획득하게 되면 FIFA가 주관하는 U-20 월드컵에 출전하게 됩니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)