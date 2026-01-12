드레스 위에 ICE 규탄 배지…골든글로브 스타들 '반 트럼프' 가세

▲ 골든글로브 시상식에서 '비 굿' 배지를 단 배우 진 스마트

레드카펫을 걷는 배우의 턱시도 옷깃에도, 수상자로 호명돼 금빛 트로피를 들어 올린 여배우 드레스 위에도 작은 배지가 반짝였습니다.이 배지에는 하얀 바탕에 검은 글씨로 딱 두 단어 '비 굿'(착하게 살자·BE GOOD)는 글귀가 담겼습니다.11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 할리우드 스타들만큼이나 눈에 띈 것은 바로 이민세관단속국(ICE) 규탄 배지였습니다.AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 시상식에서 마블 영화 '어벤져스' 시리즈에서 헐크 역할을 맡았던 배우 마크 러펄로, 코미디언 겸 배우 완다 사이크스, 너태샤 리온, 진 스마트 등 여러 배우가 '비 굿' 배지를 달고 나왔습니다.'비 굿'은 지난 7일 미네소타(州) 미니애폴리스에서 ICE 요원의 총에 맞아 숨진 르네 굿(37)을 기리는 문구로, ICE의 과잉 단속에 대한 항의의 뜻도 담고 있습니다.완다 사이크스는 미 연예매체 버라이어티에 "이 배지는 ICE 요원에게 살해된 엄마를 위한 것"이라며 "우리는 목소리를 높이고 이 불량정부를 멈출 필요가 있다. 그들이 사람들에게 저지른 짓은 끔찍하다"고 말했습니다.러펄로는 배지를 달고 나와 작심한 듯 도널드 트럼프 대통령을 강도 높게 비난했습니다.그는 "트럼프 대통령은 국제법은 신경 쓰지 않으며 자신을 막을 수 있는 것은 자신의 도덕성뿐이라고 했지만, 그는 유죄를 선고받은 강간범"이라며 "최악의 인간"이라고 비판했습니다.통상 축제에 가까운 할리우드 시상식장에서는 배우들이 정치색을 드러내는 일은 많지 않지만, 이날 미국 전역에서 르네 굿의 사망 사건에 항의하는 대규모 시위가 열린 가운데 배우들도 이를 지지한다는 뜻을 밝힌 것으로 보입니다.HBO맥스 시리즈 '나의 직장 상사는 코미디언'(Hacks)으로 이날 상을 받은 배우 진 스마트는 "배우들이 이런 기회에 사회·정치적 이슈를 이야기하는 것을 좋지 않게 보는 사람들이 있다는 것을 안다"면서도 "하지만, 나는 지금 여배우가 아니라 시민이자 엄마로 이야기하고 있다"고 덧붙였습니다.르네 굿은 미니애폴리스에서 세 아이를 키우는 엄마로, 막내아들을 초등학교에 등교시키고 돌아가다 사건을 당했습니다.트럼프 행정부는 ICE 요원의 정당방위였다는 입장이지만, 반대편에서는 무리한 단속과 공권력 남용이었다는 주장하고 있습니다.(사진=게티이미지)