미 법무부, 파월 수사…파월 "내 임무 계속할 것"

▲ 제롬 파월 연준 의장

도널드 트럼프 미국 행정부가 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 청사 건물 개보수와 관련해 제롬 파월 연준 의장에 대한 수사를 개시했습니다.파월 연준 의장은 11일(현지시간) 공개한 영상에서 "연준 청사 개보수에 대한 지난해 6월 나의 의회 증언과 관련해 법무부로부터 대배심 소환장과 형사 기소 위협을 지난 9일 받았다"고 밝혔습니다.이어 "이 전례 없는 행위는 행정부의 위협과 지속적인 압박이라는 맥락에서 봐야 한다"고 덧붙였습니다.파월 의장은 "이번 새로운 위협은 지난해 6월 나의 증언이나 청사 개보수와 관련된 것이 아니다. 의회의 감독 역할에 관한 문제도 아니다"며 "이것은 구실"이라고 단언했습니다.그러면서 "형사 기소 위협은 연준이 대통령의 선호를 따르기보다 공공의 이익에 가장 부합한다고 판단되는 방향에 따라 금리를 결정해 왔기 때문에 발생한 결과"라고 말했습니다.이어 "이 문제는 연준이 증거와 경제 여건에 근거해 계속해서 금리를 결정할 수 있느냐, 아니면 통화정책이 정치적 압박이나 위협에 의해 좌우되느냐의 문제"라고 강조했습니다.파월 의장은 정면 돌파 의지를 피력했습니다.그는 "공적 임무는 때로는 위협에 강력하게 맞서야 한다"며 "나는 상원 인준청문회에서 확인한 미국민을 위한 나의 임무를 계속할 것"이라고 마무리했습니다.월스트리트저널(WSJ)은 이번 수사는 독립성을 지켜온 연준을 자기 뜻에 굴복시키려는 트럼프 대통령의 행보 중 가장 공격적인 조치라고 평가했습니다.트럼프 대통령은 파월 의장이 금리를 내리는데 너무 느리다고 여러 차례 질타해왔습니다.또한 지난해 여름 연준 청사 개보수 현장을 직접 찾아 파월 의장과 공사 비용 문제를 두고 즉석에서 설전을 벌이기도 했습니다.이후 며칠 뒤 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "나는 파월이 연준 건물 개보수를 관리하면서 보인 끔찍하고 극도로 무능한 모습 때문에 파월에 대한 대규모 소송을 진행할 수 있도록 허용하는 것을 고려하고 있다"고 압박한 바 있습니다.트럼프 대통령은 이날 NBC 방송에서 이 수사에 대해 질문 받자 "나는 그것에 대해 모른다. 하지만 그(파월)는 연준 일을 잘하지 못하는 게 분명하고 건물을 짓는 것을 잘하지 못한다"고 답했습니다.연준 청사 개보수는 2022년 시작돼 2027년 마무리될 예정입니다.비용이 예산 대비 7억 달러를 초과할 것으로 예상된다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했습니다.이 소식이 전해지면서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 선물과 달러화 가치가 순간 급락하는 모습을 보였습니다.S&P 500 지수 선물은 파월 의장의 영상이 공개된 이후 한때 0.6% 급락했습니다.약세를 보이던 블룸버그 달러화 지수도 낙폭이 최대 0.2% 추가됐습니다.반면 미국 국채 선물은 별다른 변동을 보이지 않았습니다.AT 글로벌 마켓츠의 닉 트위데일 수석 애널리스트는 "파월에 대한 수사는 연준, 미국 정부, 미국 금융시장 전체 이미지에 결코 좋은 모습이 아니다"며 "파월의 발언은 매우 강경하고, 정면으로 맞설 의지가 있어 보인다"고 말했습니다.한편 트럼프 대통령의 측근인 연방주택금융청(FHFA)의 빌 펄티 청장이 이번 소환장 발부 결정에 핵심적인 역할을 했으며 이는 트럼프 대통령이 차기 연준 의장 지명을 준비하는 가운데 연준에 대한 압박을 더욱 강화하는 조치라고 블룸버그는 소식통들을 인용해 보도했습니다.파월 의장의 임기는 오는 5월 종료됩니다.트럼프 대통령은 차기 연준 의장 지명자를 이달 중 발표할 것으로 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)