중국, 국제기구에 '위성 20만기 발사' 신청…미 스타링크 대항

▲ 스타링크 위성 쏘아올린 스페이스X의 팰컨9 로켓

▲ 중국 우주 무기 개념도

일론 머스크가 이끄는 미국 우주기업 스페이스X의 스타링크 사업이 민간 위성 발사를 주도하는 가운데, 중국 측이 국제기구에 대규모 위성 발사 계획을 밝힌 것으로 전해졌습니다.상하이증권보 등 중국매체는 12일(현지시간) 유엔 산하 국제전기통신연합(ITU) 홈페이지 확인 결과 중국 측이 지난달 이 기구에 인공위성 20만기 이상의 주파수·궤도 자원을 신청했다고 보도했습니다.이 가운데 19만 건 이상은 지난달 말 허베이성에 설립된 신생 기관 '전파 개발·이용 및 기술혁신 연구원'이 신청했습니다.이 기관은 2개 프로젝트(CTC-1·CTC-2)에 각각 9만 6천714건을 요청했습니다.상하이사회과학원 정보연구소 딩보타오 부소장 등은 이에 대해 "위성 주파수·궤도 자원 신청이 국가 전략적 측면으로 올라왔다는 의미"라고 평가했습니다.전문가들은 이러한 절차가 아직 신청 단계로 ITU의 승인을 받은 게 아니며 승인이 발사 성공을 의미하는 것도 아니라면서도 해당 기관이 '국가대표팀' 역할을 하며 스페이스X 추격 속도를 높일 수 있을 것으로 봤습니다.ITU 규정에 따르면 각 기관이 ITU에 신청한 뒤 7년 안에 최소 1기의 인공위성을 발사·운영해야 하며 이후 2년 안에 10%, 7년 안에 100%를 배치해야 합니다.단계를 충족 못 해도 신청한 모든 궤도·주파수를 상실하는 것은 아니지만, 수정된 내용에 맞춰 재신청해야 합니다.홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 미국과 중국이 인터넷 위성군(群) 발사 분야에서 경쟁하는 가운데, 스페이스X의 스타링크가 크게 앞선 상황이라고 전했습니다.이어 위성이 발사되는 저지구궤도(LEO)의 고주파대나 궤도 자리가 제한적인 만큼 먼저 신청하는 측이 우선권을 가진다고 설명했습니다.미 연방통신위원회(FCC)는 9일 스페이스X의 2세대 스타링크 위성 7천500기 추가 배치 요청을 승인했다고 밝힌 바 있습니다.스페이스X가 위성 4만2천기 발사를 목표로 하는 가운데, 중국 측은 지난달 스타링크가 안보상 도전을 초래하고 공동으로 사용하는 궤도 자원을 붐비게 해 충돌 위험을 높인다고 비판하기도 했습니다.한편 미중간 우주 군사력 경쟁 속에 관영 중국중앙(CC)TV는 최근 2017년께 시작된 중국의 우주전 무기 체계 '난톈먼(南天文) 계획'에 대해 소개했습니다.10만t급 우주 항공모함 '롼냐오'는 길이 242ｍ, 날개폭 684ｍ이며 최대 이륙 중량은 12만 t 정도입니다.여기에는 무인 우주 전투기 '쉬안뉘' 88대를 탑재할 수 있습니다.우주 전투기 '바이디', 수직 이착륙 플랫폼 '쯔훠' 등도 난톈먼 계획에 포함됩니다.CCTV는 난톈먼 계획상의 전투기들에 대해 공기역학·엔진·비행방식·무기 방면 등에서 기존 전투기와 다르며 공상과학(SF) 기술로 무장했다고 할만하다고 전했습니다.이어 이러한 설계는 아직 개념 단계에 있지만 미래 항공우주 기술 발전에 중요한 방향을 제시해준다고 봤습니다.군사전문가 왕밍즈는 이 계획에 대해 "미래의 전망적 혁신 구상"이라면서 "우리는 기술이 빠르게 바뀌는 시대에 있으며 발전 과정에 최대 장애는 기술이 아니라 관념"이라고 말했습니다.이어 이들 기술은 "실현 가능한지 여부의 문제가 아니며, 무엇이 먼저 실현될지의 문제"라고 봤습니다.(사진=AP, 중국중앙(CC)TV 캡처, 연합뉴스)