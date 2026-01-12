경기 김포서 50·60대 형제 숨진 채 발견

▲ 119 구급차

경기 김포에서 50·60대 형제가 숨진 채 발견돼 경찰이 조사를 벌이고 있습니다.김포경찰서는 오늘(12일) 새벽 6시쯤 김포 사우동에서 50·60대 형제가 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다."연락이 안 된다"는 신고를 받고 경찰과 소방당국이 출동했지만, 형제들은 이미 사망한 상태였습니다.형제가 숨진 집은 50대 동생 집으로, 현장에서는 유서가 발견됐습니다.경찰은 외상 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 파악하고 있지만, 형제들의 시신을 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 등 정확한 사망 경위를 조사할 예정입니다.경찰 관계자는 "유서 내용은 개인적인 사정이라 구체적으로 밝힐 수는 없다"고 말했습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=연합뉴스)