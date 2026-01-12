뉴스
이 대통령 "우리 사회에 갈등·혐오 많아…많은 역할 해달라"

박예린 기자
작성 2026.01.12 15:18 조회수
이 대통령 "우리 사회에 갈등·혐오 많아…많은 역할 해달라"
▲ 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 종교지도자 초청 오찬간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(12일) "대한민국이 지금까지와는 좀 다르게 서로 화합하고, 용서하고, 포용하면서 같이 살 수 있는 사회로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 종교 지도자들과의 오찬 모두발언에서 "많은 사람이 느끼는 것처럼 우리 사회에 갈등과 혐오, 증오가 참으로 많이 늘어나는 것 같다"며 이같이 말했습니다.

이 대통령은 "대통령이 해야 할 제일 중요한 일이 국민을 통합시키는 것이라고 하는데, 노력은 하고 있지만 한계가 많다"고 했습니다.

그러면서 "원래 종교의 본질이 사랑을 실천하는 것"이라며 "우리 국민이 화합하고 포용적인 입장으로 손잡고 살아갈 수 있도록 종교 지도자 여러분이 지금까지도 많은 역할을 해 주셨지만, 앞으로도 더 큰 역할을 부탁드린다"고 당부했습니다.

종교인들의 이날 발언을 잘 새겨듣겠다고도 덧붙였습니다.

진우스님은 "국가 안보만큼 중요한 것이 국민의 마음 안보"라며 "세계 최고 수준의 자살률, 초저출산, 고령화, 낮은 행복지수 등은 국민의 마음이 깊이 지쳐 있다는 신호"라고 지적했습니다.

그러면서 "정부가 제도와 정책으로 삶의 토대를 책임진다면 종교계는 국민 마음의 평안과 정신적 안정을 책임져야 한다"며 "저희 종교 지도자들도 각자의 신앙을 존중하되 명상과 마음 치유 등 공통의 영역에서는 힘을 모으고자 한다"고 강조했습니다.

또 "최대 국가적 위기 속에서도 짧은 기간 안에 혼란을 수습하고 안정을 되찾은 대통령님의 위기관리, 국정운영에 대해 많은 국민이 높이 평가하고 있다"며 "초기에는 여러 우려도 있었겠지만 이제는 외교·국방·경제·사회·문화 전반에서 균형 잡힌 판단과 책임 있는 실행을 하고 계신다는 점을 폭넓게 인정하는 분위기"라고 평가하기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
