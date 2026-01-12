'M7' 매직 사라졌나?…블룸버그 "시장 지배력에 균열"

▲ 뉴욕증권거래소

미국 주식 시장을 주도해온 대형 기술주 그룹인 '매그니피센트7'(M7)의 시장 지배력이 예전같이 않다는 진단이 나왔습니다.블룸버그 통신은 11일(현지시간) "미국 증시에서 M7이 갖는 시장 지배력에 균열이 생기고 있다"며 이처럼 보도했습니다.M7 종목은 테슬라, 엔비디아, 구글 모회사인 알파벳, 애플, 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타플랫폼(메타)으로, 한국예탁결제원에 따르면 한국 투자자들의 이들 종목 보유액은 8일 기준 총 634억 1천만 달러(약 93조 원)에 달합니다.블룸버그에 따르면 M7 종목 대부분은 작년 한 해 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 상승률인 16%를 밑도는 성적을 냈습니다.블룸버그 매그니피센트7 지수는 이 기간 25%의 상승률을 보였지만 이는 알파벳과 엔비디아의 약진에 힘입은 결과였습니다.올해 첫 증시 개장 때도 M7 지수는 0.5% 오르는 데 그쳐 S&P500 지수 상승률(1.8%)에는 미치지 못했습니다.미국 월가 전문가들 사이에서는 올해에도 M7의 동반 상승세가 꺾이고 종목별 격차가 심화할 것이라는 관측이 나옵니다.기업의 이익 성장세가 둔화하는 데다 그동안 쏟아부은 대규모 인공지능(AI) 관련 지출이 실제 수익으로 연결될지를 두고 시장의 의구심이 증폭하는 것입니다.자산운용사인 나틱시스 인베스트먼트 매니저스 솔루션의 잭 자나시에비치 수석 포트폴리오 전략가는 "지금은 모든 종목이 함께 오르는 일괄적 상승장 형국이 아니다"며 "단순히 M7 전체를 매수하면 부진한 종목이 잘 나가는 종목의 수익을 갉아먹는 결과가 나올 수 있다"고 봤습니다.투자자의 태도도 바뀌었다고 블룸버그는 전했습니다.AI가 큰 부를 창출한다는 낙관적 전망에 기대지 않고 실질적 수익을 요구하기 시작한 것입니다.M7의 수익은 올해 18% 증가할 것으로 예측되며 이는 2022년 이후 가장 낮은 증가율입니다.또 S&P500 지수를 구성하는 나머지 493개 종목의 수익 증가율 예상치(13%)와 비교해도 크게 높지 않습니다.다만 M7의 현 기업평가(밸류에이션)가 과열 상태가 아니라는 것은 긍정적인 대목입니다.M7 지수의 12개월 선행 주가수익비율은 29배 수준으로, 2020년대 초반 한 때 40배를 웃돈 것과 비교하면 낮습니다.현재 S&P 500 지수의 주가수익비율은 22배, 나스닥 100 지수는 25배 수준입니다.주가수익비율은 앞으로 회사가 1년 동안 벌어들일 주당 순이익과 비교해 주가가 몇 배인지를 뜻하는 지표로, 수치가 높을수록 주가가 고평가 됐다는 뜻으로 해석됩니다.(사진=연합뉴스)