중 생사 확인 앱 인기…명칭은 '죽었니'서 '살아있니'로 변경 고려

▲ 중국 1인가구 생사 확인 유료앱 '죽었니'
중국에서 1인 가구의 생사 확인을 위해 고안된 유료 스마트폰 앱이 폭발적인 인기를 끌고 있습니다.
12일 홍콩 성도일보에 따르면 스마트폰 앱 '죽었니'가 애플 앱스토어 유료앱 순위에서 최근 1위를 차지했습니다.
앱 이용자는 출석 체크를 통해 일종의 '생존 신고'를 하면 되는데, 이틀 연속 출석 체크가 이뤄지지 않으면 다음 날 자동으로 긴급 연락처에 알림을 보내게 돼 있습니다.
앱은 초기에는 무료로 배포됐다가 이후 금액이 8위안(약 1천700원)으로 인상됐습니다.
앱 개발에 들어간 투자 비용은 1천여 위안(약 20여만 원)으로 이미 수익을 실현한 것으로 전해졌습니다.
앱 창업팀은 향후 알림 기능을 확대하고 메시지 남기기 기능을 추가하며 보다 고령층 친화적으로 앱 시스템을 다듬어나가겠다고 밝혔습니다.
또 출시 이후 자극적인 작명으로 화제를 모았으나 부정적 평가가 있는 만큼 앱 명칭을 '살아있니'로 변경하는 것을 고려 중이라고 말했습니다.
앱 창시자 중 한 명인 궈 씨는 "개발팀은 처음에 3명이었으며, 모두 1995년 이후 출생자"라며 "100만 위안(약 2억 1천만 원)에 회사 지분 10%를 양도할 계획"이라고 밝혔습니다.
저출생·고령화 현상이 심해지고 있는 중국에서는 2030년까지 1인 가구 인구가 최대 2억 명이 될 것이라는 전망이 제기됩니다.
중국 관영매체 환구시보 총편집인을 지낸 관변논객 후시진은 웨이보에 이 앱에 대해서 "정말 좋다, 많은 외로운 독거노인들에게 도움이 될 것 같다"고 말했습니다.
(사진=성도일보 캡처, 연합뉴스)
