중 생사 확인 앱 인기…명칭은 '죽었니'서 '살아있니'로 변경 고려

▲ 중국 1인가구 생사 확인 유료앱 '죽었니'

중국에서 1인 가구의 생사 확인을 위해 고안된 유료 스마트폰 앱이 폭발적인 인기를 끌고 있습니다.12일 홍콩 성도일보에 따르면 스마트폰 앱 '죽었니'가 애플 앱스토어 유료앱 순위에서 최근 1위를 차지했습니다.앱 이용자는 출석 체크를 통해 일종의 '생존 신고'를 하면 되는데, 이틀 연속 출석 체크가 이뤄지지 않으면 다음 날 자동으로 긴급 연락처에 알림을 보내게 돼 있습니다.앱은 초기에는 무료로 배포됐다가 이후 금액이 8위안(약 1천700원)으로 인상됐습니다.앱 개발에 들어간 투자 비용은 1천여 위안(약 20여만 원)으로 이미 수익을 실현한 것으로 전해졌습니다.앱 창업팀은 향후 알림 기능을 확대하고 메시지 남기기 기능을 추가하며 보다 고령층 친화적으로 앱 시스템을 다듬어나가겠다고 밝혔습니다.또 출시 이후 자극적인 작명으로 화제를 모았으나 부정적 평가가 있는 만큼 앱 명칭을 '살아있니'로 변경하는 것을 고려 중이라고 말했습니다.앱 창시자 중 한 명인 궈 씨는 "개발팀은 처음에 3명이었으며, 모두 1995년 이후 출생자"라며 "100만 위안(약 2억 1천만 원)에 회사 지분 10%를 양도할 계획"이라고 밝혔습니다.저출생·고령화 현상이 심해지고 있는 중국에서는 2030년까지 1인 가구 인구가 최대 2억 명이 될 것이라는 전망이 제기됩니다.중국 관영매체 환구시보 총편집인을 지낸 관변논객 후시진은 웨이보에 이 앱에 대해서 "정말 좋다, 많은 외로운 독거노인들에게 도움이 될 것 같다"고 말했습니다.(사진=성도일보 캡처, 연합뉴스)