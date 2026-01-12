[자막뉴스] "우리 아이 이름이 해킹범 손에?" 9백만 학습지도 털렸다

구몬학습과 빨간펜 등 교육 사업으로 알려진 교원그룹에서 해킹 사고가 발생했습니다.



교원그룹은 오늘(12일) "최근 랜섬웨어로 추정되는 사이버 침해 정황을 인지하고 즉시 비상 대응 체계를 가동했다"고 밝혔습니다.



교원그룹은 그제 아침 8시쯤 일부 시스템에서 비정상적인 징후를 확인하고 내부망 분리와 접근 차단 조치 등을 시행했습니다.



지금은 백업 자료를 활용해 시스템을 복구하고 보안 점검을 진행하고 있다고 말했습니다.



그러면서 이번 공격이 외부망을 이용해 이뤄진 것으로 추정된다고 설명했습니다.



교원그룹은 사고를 인지하고 13시간이 지난 그제 밤 9시쯤 한국인터넷진흥원과 관련 수사 기관에 침해 정황을 신고했는데, 시스템 공격자로부터 협박을 받은 것으로도 알려졌습니다.



현재 출판업체인 교원과 교원구몬, 유아 교욱기관 교원위즈, 여행사업자인 여행이지 등 사실상 모든 계열사가 랜섬웨어 감염으로 서비스 장애가 발생한 것으로 전해졌습니다.



교원그룹은 개인정보 유출 여부에 대해선 "확인 중"이라며 "개인정보 유출이 확인되면 관련 법령과 절차에 따라 신속하고 투명하게 안내할 예정"이라고 말했습니다.



만약 개인정보가 유출됐다면 피해 규모가 상당할 것이란 추측이 나옵니다.



앞서 구몬학습은 1990년 3월부터 지난해 5월까지 890만 명에게 학습지를 제공했고 가전 렌탈 사업인 교원웰스도 가입된 계정이 100만 개라고 발표했습니다.



특히 교육 사업이 주력인 만큼 미성년자의 이름과 주소 등이 유출된 정보에 포함돼 있을 수 있다는 우려도 제기됩니다.



