경찰, 김경 사용 후 반납 PC 2대 추가 확보…"1대는 부팅 불가"

▲ 2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 1터미널을 통해 입국하고 있다.

경찰이 1억원의 공천 대가 뇌물공여 혐의를 받는 김경 서울시의원이 사용하던 PC 2대를 오늘(12일) 추가 확보했습니다.언론 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 서울시의회에 수사관을 보내 김 시의원이 지난해 10월 반납한 PC 2대를 임의제출 받았습니다.경찰은 전날 서울시의회에서 김 시의원 방에 있던 PC 2대 중 1대를 압수했는데, 과거 사용했던 PC들을 하루 지나 추가로 확보한 겁니다.김 시의원은 지난해 10월 국민의힘 진종오 의원으로부터 '지방선거 경선 종교단체 동원 의혹'으로 고발당하자 사용하던 PC 2대를 시의회에 반납했습니다.특히 당시 반납된 PC가 포맷된 것으로 알려져 논란이 일었는데, 경찰은 그간 시의회에 임의제출 요청을 하지 않았습니다.시 의회 관계자는 "경찰에 PC를 제출하는 과정에서 전원을 켜봤는데, 1대는 부팅 자체가 되지 않았다"면서 "다른 한 대는 경찰이 그대로 밀봉해 가져갔다"고 말했습니다.전날 김 시의원의 휴대전화도 확보한 경찰은 PC와 함께 조만간 포렌식 작업에 착수할 예정입니다.경찰 관계자는 "실제로 김 시의원 휴대전화에서 대화 내역이 삭제됐는지, PC 내용이 포맷됐는지는 포렌식을 해봐야 아는 부분"이라고 말했습니다.경찰이 10여일 동안 증거 확보 조처를 하지 않다가 뒤늦은 압수수색에서 확보한 휴대전화나 임의제출 받은 PC에서 유의미한 증거가 나올지는 미지숩니다.(사진=연합뉴스)