방미통위, 코바코·미디어재단 업무보고…"진흥 관련 사업 적극 발굴"

▲ 김종철 신임 방송미디어통신위원장

김종철 방송미디어통신위원회 초대 위원장이 방미통위 출범 후 처음으로 진행된 산하 공공기관 업무보고 자리에서 진흥 관련 신규 사업을 적극 발굴해 달라고 주문했습니다.김 위원장은 오늘(12일) 오후 정부과천청사에서 열린 한국방송광고진흥공사와 시청자미디어재단을 대상으로 대국민 업무보고를 주재하며 이같이 밝혔습니다.이번 업무보고는 투명성을 강조하는 국민주권정부의 기조와 '국민소통위원회'를 자처한 김 위원장의 방향성에 따라, 방미통위 유튜브 채널을 통해 생중계됩니다. (https://www.youtube.com/live/1zcAYlOjXDA)한국방송광고진흥공사 업무보고에서는 ▲적자 경영상황 타개를 위한 경영 혁신 방안 마련 ▲국민이 체감할 수 있는 국정과제의 신속한 이행 ▲방송광고 판매대행 사업자가 온라인·모바일 광고를 함께 판매할 수 있는 크로스미디어렙 도입 ▲지역·중소 방송사 지원 및 중소기업·소상공인 방송광고 지원과 같은 공익적 사업의 차질 없는 진행 등을 당부했습니다.시청자미디어재단 업무보고에서는 최철호 이사장 등이 참석해 국민의 미디어 접근권과 미디어 역량 강화 등을 점검하며 ▲미디어 교육과 시청자 참여 확대 ▲장애인 미디어 접근권 확대 등 주요 정책 분야에 대한 추진 일정과 구체적 실행 방안을 보고했습니다.업무보고를 주재한 김종철 방미통위원장은 "방송미디어 진흥 업무를 포함한 방송 전반을 주관하는 부처가 된 만큼 양 공공기관에서도 진흥 관련 신규 사업을 적극 발굴해 달라"며 "올해 예산을 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 사업 재조정 등 개선 방안도 모색할 필요가 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)