[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2026.01.12 12:00 조회수
1. 강선우 의원에게 1억 원의 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 어젯밤 귀국해 세 시간 반 가량 첫 경찰 조사를 받았습니다. 경찰은 김 시의원과 강 의원에 대해 압수수색도 실시했지만 의혹이 제기 2주가 지난 시점이라 실효성 논란이 일고 있습니다.

2. 공천헌금 사태 연루 의혹을 받는 민주당 김병기 전 원내대표에 대해 당 지도부가 사실상 탈당을 요구한 가운데 오늘 당내 징계 절차가 곧 이뤄집니다. 국민의힘은 경찰이 권력 눈치를 보고 있다며 공천헌금 특검을 거듭 주장했습니다.

3. '케이팝 데몬 헌터스'가 미국 '골든 글로브 어워즈'에서 주제가상을 수상했습니다. 영화 케데헌은 이밖에도 애니메이션상과 박스오피스 흥행상 부문 후보에, 한국 영화 '어쩔수가없다'는 뮤지컬·코미디 부문 최우수 작품상과 최우수 외국어영화 부문 후보에 올라 있습니다.

4. 반 정부 시위가 계속되고 있는 이란에서 정부의 강경진압으로 인한 사망자가 2천 명을 넘을 수도 있다는 관측이 나왔습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란에 대해 강력한 선택지를 살펴보고 있다면서도 이란 정부와의 대화 가능성을 거론했습니다.
