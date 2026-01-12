'쌍방울 금품회유 의혹' 안부수 검찰 출석..."회유 없었다"

이미지 확대하기

▲ 안부수 전 아태평화교류협회장이 12일 서울 서초구 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 진술 회유 의혹을 수사 중인 서울고검 인권침해점검 TF는 오늘(12일) 오전 10시쯤 안부수 아태평화교류협회장을 소환했습니다.안 회장은 출석하며 '쌍방울 측으로부터 금품을 받고 진술을 바꾼 게 맞나'라는 취재진의 질문에 "회유할 게 있나, 회유 받은 게 없다"고 강조했습니다.또, 진술을 번복한 이유에 대해선 "번복한 게 진실을 이야기한 것"이라고 주장했습니다.쌍방울 측이 안 회장 딸에게 오피스텔을 제공했다는 의혹에 대해서는 "뇌물성이 아니다"라고 반박했습니다.검찰은 안 회장을 상대로 쌍방울 측으로부터 금품과 편의를 제공받고 진술을 번복했다는 의혹을 집중적으로 추궁할 것으로 보입니다.검찰은 쌍방울 측이 안 회장의 진술 및 증언에 영향을 미치려는 의도로 안 회장 딸에게 오피스텔과 허위 급여 등 금전적 혜택을 제공했다고 보고 있습니다.안 회장은 2023년 1월 이화영 전 경기도 평화부지사의 대북 송금 재판에서 "(대북 송금 관련) 경기도와의 연관성은 잘 알지 못한다"는 취지로 말했습니다.하지만 3달 뒤 재판에선, '이재명 경기지사의 방북 비용을 쌍방울그룹에서 북한에 전달한 사실을 아느냐'는 검찰 질문에 "북측에서 500만달러를 요구했다가 200만달러인지 300만달러로 낮췄다는 얘기를 북측 인사에게 들었다"며 기존 증언을 뒤집은 바 있습니다.앞서 검찰은 지난달 안 회장에 대해 횡령·배임 혐의로 구속영장을 청구했지만 법원은 구속 사유와 상당성을 인정하기 어렵다는 이유로 영장을 기각한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)