뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'쌍방울 금품회유 의혹' 안부수 검찰 출석..."회유 없었다"

전연남 기자
작성 2026.01.12 11:28 조회수
안부수 전 아태평화교류협회장이 12일 서울 서초구 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)에 피의자 신분으로 출석하고 있다. (사진=연합뉴스)
▲ 안부수 전 아태평화교류협회장이 12일 서울 서초구 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 진술 회유 의혹을 수사 중인 서울고검 인권침해점검 TF는 오늘(12일) 오전 10시쯤 안부수 아태평화교류협회장을 소환했습니다.

안 회장은 출석하며 '쌍방울 측으로부터 금품을 받고 진술을 바꾼 게 맞나'라는 취재진의 질문에 "회유할 게 있나, 회유 받은 게 없다"고 강조했습니다.

또, 진술을 번복한 이유에 대해선 "번복한 게 진실을 이야기한 것"이라고 주장했습니다.

쌍방울 측이 안 회장 딸에게 오피스텔을 제공했다는 의혹에 대해서는 "뇌물성이 아니다"라고 반박했습니다.

검찰은 안 회장을 상대로 쌍방울 측으로부터 금품과 편의를 제공받고 진술을 번복했다는 의혹을 집중적으로 추궁할 것으로 보입니다.

검찰은 쌍방울 측이 안 회장의 진술 및 증언에 영향을 미치려는 의도로 안 회장 딸에게 오피스텔과 허위 급여 등 금전적 혜택을 제공했다고 보고 있습니다.

안 회장은 2023년 1월 이화영 전 경기도 평화부지사의 대북 송금 재판에서 "(대북 송금 관련) 경기도와의 연관성은 잘 알지 못한다"는 취지로 말했습니다.

하지만 3달 뒤 재판에선, '이재명 경기지사의 방북 비용을 쌍방울그룹에서 북한에 전달한 사실을 아느냐'는 검찰 질문에 "북측에서 500만달러를 요구했다가 200만달러인지 300만달러로 낮췄다는 얘기를 북측 인사에게 들었다"며 기존 증언을 뒤집은 바 있습니다.

앞서 검찰은 지난달 안 회장에 대해 횡령·배임 혐의로 구속영장을 청구했지만 법원은 구속 사유와 상당성을 인정하기 어렵다는 이유로 영장을 기각한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지