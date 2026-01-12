뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"내 경고가 아직도 장난 같나?" 미국 위협한 이란에 '카운트다운'…"실시간 보고 있다!" 인터넷 '뚝' 생지옥에 (트럼프 NOW)

작성 2026.01.12 18:10 조회수
PIP 닫기
도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 반정부 시위가 이어지는 이란에 대한 미국의 군사 개입 가능성과 관련해 "몇몇 강력한 선택지들을 살펴보고 있으며, 결정을 내리게 될 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다 팜비치에서 워싱턴DC로 이동하는 전용기 에어포스원에서 기자들의 관련 질문에 "우리는 이 사안을 매우 심각하게 보고 있다. 군도 이 사안을 살펴보고 있다"며 이같이 답했습니다.

트럼프 대통령은 "우리는 한 시간마다 (이란 상황을) 보고 받고 있고, 그에 따라 결정을 내릴 것"이라고 밝혔습니다.

특히 CNN 기자가 "미국의 위협에 대해 이란이 진지하게 받아들일 것 같냐"는 질문에 트럼프 대통령은 "수년 동안 나와 이런 일들을 겪어와 놓고 그런 멍청한 질문을 하냐" 질책하며 "솔레이마니 암살, 알바그다디 사살, 이란 핵 시설 타격, 베네수엘라 마두로 축출 등 일련의 사태 이후에도 과연 이란이 진지하게 받아들이지 않겠냐" 말했습니다.

미국과 적대적인 관계인 이란에서는 2주째 반정부 시위가 이어지고 있으며 이란 정부의 강경 진압으로 수백 명의 사망자가 나오는 등 상황이 격화하고 있습니다.

트럼프 대통령은 정부 당국자들로부터 이란에 대한 군사개입 옵션을 보고받고 실행 여부를 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.

트럼프 대통령은 이란에서 인터넷이 70시간 이상 차단된 것과 관련해 "가능하다면 인터넷을 다시 살릴 수도 있을 것"이라며 인공위성 인터넷망 스타링크를 운영하는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 통화할 예정이라고 밝혔습니다.

(구성 : 진상명, 영상편집 : 권나연, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지