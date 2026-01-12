"아빠 나 잘했지" 말했던 TWS 지훈, 부친상 소식에 팬들 깊은 애도

이미지 확대하기

그룹 TWS(투어스) 멤버 지훈이 부친상을 당했다.12일 투어스(TWS) 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 'TWS 멤버 지훈의 아버지께서 투병 중 병세가 급격히 악화되어 어제(1월 11일) 저녁 별세하셨다는 안타까운 비보를 전한다'고 알렸다.현재 지훈은 빈소를 지키고 있다. 소속사는 장례는 유가족의 뜻에 따라 가족 및 친지분들과 치를 예정이며 지훈이 가족들과 함께 충분한 애도의 시간을 가질 수 있도록 따뜻한 위로와 배려를 부탁드린다고 당부했다. 마지막으로 '지훈과 유가족분들께 깊은 애도의 마음을 전한다. 삼가 고인의 명복을 빈다'고 덧붙였다.지훈이 속한 투어스는 10일 타이베이돔에서 열린 '제40회 골든디스크어워즈'에 참석했다.앞서 지훈은 지난해 6월 진행된 첫 단독 콘서트에서 객석에 아버지가 와 있다고 언급하며 "아빠, 나 잘했지?"라는 소감을 밝힌 바 있어 많은 팬들을 더욱 안타깝게 한다.지훈은 데뷔 전 총 7년 간의 연습생 생활을 거쳐 2024년 1월 TWS로 가요계에 데뷔했다(SBS연예뉴스 강경윤 기자)