[자막뉴스] 일자리 '파탄', 부 '싹쓸이' 빅테크…세금 매기자 "공산주의냐" '반발'

빅테크 본사가 몰려 있는 미국 캘리포니아주에서 추진 중인 '억만장자세'를 놓고 반발이 거세지고 있습니다.



억만장자들끼리 '작전 회의'를 위한 단체 채팅방까지 만들었고, 거주지나 주요 회사의 '탈 캘리포니아' 현상도 가속화되고 있습니다.



월스트리트저널은 캘리포니아의 억만장자들이 '시그널'이란 비공개 메신저에 그룹 채팅방 '세이브 캘리포니아'를 만들었다고 보도했습니다.



억만장자세 도입을 막기 위해서입니다.



캘리포니아주는 순자산 10억 달러, 우리 돈으로 1조 4,600억 원 이상 보유자에게 자산의 5%를 일회성 세금으로 부과하는 일명 '억만장자세'를 추진하고 있습니다.



주식 평가 이익 등 미실현 이익도 과세 대상에 포함될 수 있는 걸로 알려졌습니다.



주민투표를 거쳐 예정대로 추진된다면 1월 1일 기준 캘리포니아 거주자에게 세금이 적용됩니다.



현재 캘리포니아에 거주하는 억만장자는 214명입니다.



채팅방에는 팔머 럭키 안두릴 공동 창업자, 트럼프 행정부의 암호화폐 담당관 데이비드 색스, 크리스 라슨 리플 공동 창업자를 포함해 수십 명의 테크 부자들이 참여한 것으로 알려졌습니다.



이들은 억만장자세에 반대하는 목소리를 적극 내며 대안을 제시하고 있다고 매체는 전했습니다.



데이비드 색스는 "억만장자세는 순자산의 5% 전부를 빼는 것"이라며 세금이 소득이 아닌 자산 전체에 매겨지는 게 부당하다고 비판했고, 일부는 "공산주의"라고 비판했다고 매체는 전했습니다.



월스트리트저널은 "억만장자세가 실리콘밸리 거물들을 하나로 뭉치게 했다"고 보도했습니다.



억만장자들의 '탈 캘리포니아'도 속도를 내고 있습니다.



래리 페이지 구글 공동 창업자는 지난달 관련 법인을 캘리포니아 주 밖으로 이전했고, 피터 틸 페이팔 공동 창업자도 마이애미에 사무실을 임대했습니다.



