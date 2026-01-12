'주가급등' 삼성전자, 임원 성과보상 자사주 의무선택조항 폐지

▲ 삼성전자 서초사옥 오가는 직원들

최근 주가가 14만 원을 넘어 급등한 삼성전자가 임원들에게 성과급 최소 50%를 자사주로 의무 수령하도록 한 규정을 없앴습니다.대신 직원들도 임원처럼 성과급 일부를 주식으로 선택할 수 있도록 성과급 주식보상 제도를 확대했습니다.12일 재계에 따르면 최근 삼성전자는 지난해부터 임원에게만 지급하던 성과급 주식보상을 직원까지 확대 적용하는 등 내용의 2025년 임직원 성과급(OPI) 주식보상안을 공지했습니다.이에 따라 성과급 주식보상이 임직원 모두에게 동일한 기준으로 적용되게 됐습니다.임직원들은 OPI 금액의 0~50% 범위에서 10% 단위로 성과급을 자사주로 받을 수 있습니다.희망에 따라 자사주 대신 전액을 현금으로 수령할 수도 있습니다.1년간 보유하는 조건을 선택하면 주식보상으로 선택한 금액의 15%를 주식으로 추가 선지급받을 수도 있습니다.이번 2025년 OPI는 1월 30일 지급될 예정입니다.지난해 1월 삼성전자는 상무는 성과급의 50% 이상, 부사장은 70% 이상, 사장은 80% 이상, 등기임원은 100%를 1년 뒤 자사주로 받도록 하는 성과급 주식보상 제도를 임원 대상으로 도입했습니다.만약 1년 뒤 주가가 오르면 약정 수량을 그대로 지급하지만, 주가가 떨어지면 하락 비율만큼 지급 주식을 줄인다는 조건도 달았습니다.이번 제도 확대 적용은 최근 1년새 실적 개선 및 주가 급등이 배경이 됐을 것이라는 해석이 나옵니다.다만, 지난해 임원 대상으로 성과급 중 자사주 선택을 의무화하면서 내세운 명분 중 하나인 책임경영이 후퇴할 수 있다는 일각의 지적도 나옵니다.(사진=연합뉴스)