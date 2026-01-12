[자막뉴스] "한국 돈 진짜 휴지조각 되나요"…원화 가치, '뒤에서 5등'했다

글로벌 주요 64개국의 통화 가치 가운데 우리 돈 원화 가치가 꼴찌 수준인 걸로 나타났습니다.



국제결제은행 BIS에 따르면 지난 6일, 우리나라 원화의 '명목 실효환율' 지수가 86.58까지 떨어지며 주요 64개국 가운데 5번째로 낮은 수치를 기록했습니다.



금융위기 때인 2009년 8월 말 88.88까지 떨어진 이후 16년 2개월 만의 최저치입니다.



명목 실효환율 지수는 특정 국가의 통화 가치를 주요 64개국과의 무역 교역량을 반영해 가중평균한 수치로, 우리 돈이 다른 국가들의 돈과 비교했을 때 어느 정도의 상대적인 가치를 가지는지 보여주는 지표입니다.



이달 명목 실효환율 지수는 IMF로부터 구제금융을 지원받으며 외환위기를 겪고 있던 1998년 11월 말 당시와 비슷하고 지난해 3월 비상계엄으로 정치적 불안정성이 커지며 명목 실효환율이 89.29까지 떨어졌던 것과 비교해도 더 낮은 수준입니다.



주요 64개국 가운데 4.89을 기록하며 가장 낮은 명목 실효환율 지수를 보인 국가는 아르헨티나였습니다.



터키가 16.27로 그 뒤를 이었고 70.14의 일본과 86.01을 기록한 인도에 이어 우리나라가 다섯 번째로 낮았습니다.



미국 달러의 명목 실효환율은 지난 6일 기준 103.15로 기준선 100을 상회하며 고평가 흐름을 보이고 있습니다.



중국 위안화도 역시 같은 날 107.72를 기록하며 강세를 보였습니다.



명목 실효환율 외에도 물가 수준까지 반영해 우리나라의 화폐 가치가 실질적으로 어느 정도의 구매력을 가졌는지 보여주는 '실질 실효환율' 지수 또한 지난해 11월 말 기준 87.05로 집계되며 글로벌 금융위기 직후인 지난 2009년 4월 말 이후 최저치를 보였습니다.



외환당국의 강력한 구두개입과 시장 안정화 대책에도 불구하고 새해 또다시 원달러 환율이 치솟으며 불안한 흐름을 보이는 상황에서, 전문가들은 국내 경제 성장과 금융시장에 대한 신뢰를 회복하는 방식으로 원화의 근본적인 펀더멘털을 강화해야 한다고 지적합니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 김나온 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)