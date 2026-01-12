미 법무부, '리모델링 의혹' 연준에 소환장…파월 반발

▲ 파월 미 연준 의장

도널드 트럼프 미국 행정부가 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)에 연준 청사 건물 개보수와 관련해 소환장을 발부했습니다.제롬 파월 연준 의장은 11일(현지시간) 공개한 영상에서 연준이 지난 9일 법무부로부터 대배심 소환장과 형사 기소 위협을 받았다고 밝혔습니다.이번 법적 조치는 파월 의장이 지난해 6월 상원 은행위원회에서 한 청사 개보수 관련 증언과 연관돼 있다고 파이낸셜타임스(FT)와 월스트리트저널(WSJ)이 전했습니다.트럼프 대통령은 예산을 크게 초과한 이 공사를 금리 인하 요구를 거부하는 파월 의장을 압박하는 수단으로 사용해왔습니다.파월 의장은 이번 수사가 트럼프 대통령의 지속적인 금리 인하 협박 움직임을 정당화하기 위한 구실일 뿐이라고 반발했습니다.파월 의장은 "이 문제는 연준이 증거와 경제 여건에 근거해 계속해서 금리를 결정할 수 있느냐, 아니면 통화정책이 정치적 압박이나 위협에 의해 좌우되느냐의 문제"라고 말했습니다.그는 "이번 새로운 위협은 지난해 6월 제 증언이나 연준 건물 개보수와 관련된 것이 아니다. 의회의 감독 역할에 관한 문제도 아니다"고 지적했습니다.그러면서 "연준은 증언과 기타 공개 자료를 통해 의회에 해당 사업에 대해 최대한 알리기 위해 노력해 왔다"며 "형사 기소 위협은 연준이 대통령의 선호를 따르기보다 공공의 이익에 가장 부합한다고 판단되는 방향에 따라 금리를 결정해 왔기 때문에 발생한 결과"라고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난해 한 언론 인터뷰에서 "(개보수 공사에) 25억달러를 쓰고 있다는 것인데, 나는 그런 사안에 매우 능하다. 나는 그것을 살펴봐야겠다"고 밝히며 개보수 비용 문제를 계속 파고들 것임을 시사한 뒤 며칠 후 개보수 현장을 직접 찾아 파월 의장과 공사 비용 문제를 두고 즉석에서 설전을 벌이기도 했습니다.