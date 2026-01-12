뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

사랑의열매 온도탑 100도 돌파…지난해보다 이틀 빨라

박세용 기자
작성 2026.01.12 10:41 조회수
사랑의열매 온도탑 100도 돌파…지난해보다 이틀 빨라
▲ 12일 서울 종로구 광화문 광장에 설치된 사랑의 온도탑에 나눔 온도가 103.9도를 나타내고 있다.

'사랑의 온도탑'이 캠페인 종료를 20일가량 앞두고 100도를 돌파했습니다.

사회복지공동모금회는 '희망2026나눔캠페인'의 나눔 온도가 103.9도를 기록하며 목표액을 조기 달성했다고 밝혔습니다.

현재까지 모금된 금액은 4,676억 원으로, 당초 목표였던 4,500억 원을 훌쩍 넘어섰습니다.

이는 지난해보다 이틀 빠른 속도입니다.

이번 조기 달성에는 법인 기부자들의 적극적인 참여가 큰 역할을 했습니다.

KB와 신한, 하나, 우리 등 4대 금융그룹이 캠페인 시작과 함께 800억 원을 기탁했고, 삼성과 SK그룹 등 주요 기업들의 기부 행렬도 이어졌습니다.

이와 함께 기부 방식의 다변화도 성과를 거뒀습니다.

캐릭터 굿즈를 활용한 보상형 기부존에 4천 명 이상의 시민이 찾았고, 카카오와 협업한 참여형 온라인 캠페인에는 41만 명의 시민이 동참해 마음을 보탰습니다.

지난해 12월 1일 시작된 이번 '희망2026나눔캠페인'은 오는 31일까지 계속될 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지