뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

5성급 호텔서 1천만 원 돌잔치…"기억에 남도록" 오픈런

김진우 기자
작성 2026.01.12 11:18 수정 2026.01.12 11:32 조회수
PIP 닫기
최근 특급호텔에서 열리는 초호화 돌잔치 시장이 커지고 있습니다.

호텔업계에 따르면 지난해 서울 주요 5성급 호텔의 돌잔치 예약은 전년보다 20에서 30% 증가했습니다.

특급호텔 돌잔치 비용은 10명 내외 소규모 연회 기준 수백만 원에서 시작하고, 40명 넘게 오는 대연회장을 쓰면 1천만 원 안팎까지 치솟습니다.

하지만, 높은 가격에도 주말 일정은 예약 신청 접수가 열리자마자 마감되는 사례가 적지 않습니다.

6개월 전부터 예약 문의가 들어오거나 식당 매출이 30% 이상 뛴 곳이 있었고, 수요가 늘면서 연회장 대여를 넘어 숙박과 촬영, 체험 프로그램, 전문 사회자를 묶은 전용 상품도 인기를 끌고 있습니다.

초호화 돌잔치 열풍을 두고 태어나는 아이 수가 줄어든 대신 한 명의 아이에게 더 많이 투자하려는 경향이 강해지면서 첫 생일을 '기억에 남는 경험'으로 만들려는 수요가 커졌단 분석이 나옵니다.

이런 추세는 유아용품과 어린이용품 시장에서도 나타납니다.

롯데멤버스가 약 1천7백만 명의 거래 데이터를 분석한 결과, 유아용품과 어린이용품 중 가격 상위 25%에 해당하는 프리미엄 상품의 매출 비중이 2024년 58%에서 지난해 63%로 늘었습니다.

같은 기간 일반 상품의 매출이 전년과 비슷하거나 소폭 감소한 것과는 상반됩니다.

한 명의 자녀에게 더 많은 돈을 쓰는 소비문화는 당분간 이어질 것으로 보이는데, 일각에선 이런 소비문화의 확산이 소득 격차로 생기는 양극화를 더 심하게 만들 거란 우려가 나옵니다.

(취재: 김진우 / 영상편집: 최강산 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김진우 기자 사진
김진우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지