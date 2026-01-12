'우리들의 발라드', '전석 매진' 전국 투어 콘서트 포문…관람한 신애라 "어쩜 이리 잘할까"

이미지 확대하기

'우리들의 발라드'가 성남에서 전국투어 콘서트의 화려한 막을 올렸다.SBS 화제의 오디션 프로그램 '우리들의 발라드'가 지난 10일 경기도 성남에서 개최한 전국투어 콘서트 첫 공연을 성공적으로 마무리했다.지난해 12월 프로그램 종영 이후에도 식지 않은 인기를 증명하듯, 전국투어 시작점인 성남 공연은 티켓 오픈과 동시에 초고속으로 전석 매진을 기록해 뜨거운 기대를 모았다. 이러한 관심을 증명하듯 이날 공연장은 참가자들의 뭉클한 성장을 지켜본 수많은 팬들의 환호와 응원소리로 가득 채워졌다.이번 콘서트에는 '우리들의 발라드' 우승자 이예지를 비롯한 TOP6 송지우, 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민과 세미파이널 진출자 김윤이, 민수현, 이준석, 임지성, 정지웅, 제레미까지 TOP12 전원이 무대에 올라 방송 이상의 생생한 라이브를 선보였다.개개인의 서사와 개성이 담긴 솔로 무대는 물론, 방송에서는 볼 수 없었던 특별한 유닛 무대까지 다채롭게 펼쳐져 팬심을 제대로 사로잡았다. 송지우, 이예지, 이지훈, 임지성, 정지웅, 제레미가 함께한 '세상에 뿌려진 사랑만큼', 김윤이, 민수현, 이준석, 천범석, 최은빈, 홍승민이 함께한 '사건의 지평선' 무대는 조화로운 하모니로 관객들의 뜨거운 박수를 이끌어냈다.이예지의 '너를 위해', '말리꽃', '녹턴'을 비롯해 송지우의 '당신만이', 천범석의 '제자리', 최은빈의 '어떻게 사랑이 그래요', 이지훈의 '해바라기' 등 참가자들의 대표 무대는 발라드 장르 특유의 서사와 감정을 라이브로 오롯이 전달하며 객석을 깊은 감동으로 물들였다.앙코르 무대에서는 TOP12 전원이 '오르막길'과 '붉은 노을' 무대를 꾸며 마지막까지 열정 가득한 에너지를 뽐냈다. 12인의 다채로운 보이스에 여유 넘치는 무대 매너가 어우러진 신나는 무대에 관객들은 자리에서 일어나 폭발적인 환호로 화답했다.또한 공연이 끝난 후에도 객석 곳곳에서는 "방송에서 느낀 감동을 넘어선 전율이었다", "라이브로 듣는 목소리가 더욱 진심으로 다가왔다" 등의 반응이 쏟아져 나왔다.'우리들의 발라드' 애청자로 알려진 배우 신애라는 메이크업 아티스트 이경민과 함께 성남 콘서트를 직접 관람했고, 공연이 끝난 후 자신의 SNS에 "어쩜 이리 잘할까. 엄마 팬심으로 실컷 박수치다 왔다. 멋진 다음 세대 싱어들을 응원한다"라는 응원과 함께 인증샷을 업로드해 눈길을 끌었다.전국투어 콘서트 화려한 시작을 알린 성남 공연을 성황리에 마친 '우리들의 발라드' TOP12 일동은 "관객분들의 에너지에 너무나 놀랐고, 덕분에 큰 힘을 받아서 첫 콘서트가 잘 끝난 것 같아 기분이 좋다. 저희 12명 모두가 진심을 담아 준비한 무대였는데 그 감정이 관객분들께도 닿았기를, 그리고 좋은 추억으로 남기를 바란다. 공연에 와주시고 응원해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드리고, 이어질 공연도 많은 기대 부탁드린다"라고 소감을 전했다.'우리들의 발라드' TOP12는 오는 24일 대구 엑스코 오디토리움, 2월 7일과 8일 양일간 서울 경희대학교 평화의전당, 2월 28일 부산 KBS 부산홀, 3월 7일 대전 충남대학교 정심화홀에서 전국투어 콘서트를 이어간다.[사진 제공 = SM C&C]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)