반도체 업계 호황에 경기남부 지자체들 '함박웃음'…세수 급증

반도체 업계가 호황을 누리면서 삼성전자 및 SK하이닉스가 소재한 경기 남부 지자체들이 세수 증가로 환호하고 있습니다.12일 각 지자체 따르면 수원시와 용인시, 화성시, 평택시에는 삼성전자 사업장이, 이천시에는 SK하이닉스 사업장이 있습니다.두 기업은 소재지 지자체에 주민세와 재산세, 법인 지방소득세 등을 납부하고 있습니다.이 가운데 주민세와 재산세 등은 매년 부과되는 액수에 큰 차이가 없지만, 지방소득세의 경우 기업들의 경영 상황에 따라 큰 편차가 발생합니다.이에 따라 2024년부터 반도체 업계의 실적이 개선되면서 지난해부터 지자체들의 관련 지방소득세 수입이 증가하고 있습니다.용인시의 경우 2024년 삼성전자로부터 징수한 지방소득세가 전혀 없었으나 지난해에는 230여 억 원으로 늘었으며, 올해는 630억 원 이상이 될 것으로 추계했습니다.더욱이 용인시에는 현재 SK하이닉스와 삼성전자의 대규모 반도체 생산라인 조성이 추진되고 있어 기대감이 커지고 있습니다.평택시의 삼성전자 지방소득세 납부액도 2024년에는 0원이었으나 지난해 550억 원대로 증가한 것으로 나타났습니다.올해 관련 세수도 일단 지난해와 같은 550억 원대로 설정했으나 내부적으로 이보다 훨씬 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.화성시는 삼성전자의 지방소득세 납부액이 2024년에 비해 지난해 700억 원가량 늘어난 가운데 올해는 이보다도 많은 1천억 원가량 증가할 것으로 예상하고 있습니다.삼성전자 본사 소재지인 수원시 역시 2024년도에는 지방소득세가 없었으나 지난해 많이 늘어난 데 이어 올해는 1천억 원대에 이를 것으로 전망합니다.SK하이닉스가 있는 이천시의 경우 구체적인 세수입 규모를 공개하지 않았지만 역시 2024년도에는 하이닉스의 지방소득세 납부액이 없었으나 지난해에는 크게 늘었고, 올해는 더 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.각 지자체는 세계 반도체 산업이 올해는 물론 앞으로 수년 더 호황을 이어갈 수도 있다는 분석이 잇따라 나오면서 관련 세수입이 더욱 증가할 것으로 내다보고 있습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)