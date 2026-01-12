뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전광훈 "대통령 돼 돌아오겠다"…'구속 심사' 전 뜬금 출마선언?

신정은 기자
작성 2026.01.12 11:00 수정 2026.01.12 11:03 조회수
PIP 닫기
구속 갈림길에 선 전광훈 사랑제일교회 목사가 신도들을 향해 "감방 갔다 오면 대통령이 돼 돌아오겠다"고 말했습니다.

전 목사는 어제 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 예배에서 "주님이 다 필요해서 감옥에 넣는 거다. 내가 감옥에 가더라도 울지 말라"며 이렇게 말했습니다.

이어 "감방 갔다 온 사람은 다 대통령이 된다"며 "이번에 감방에 네 번째 갔다 오면, 대통령이 돼서 돌아오겠다"고 말했습니다.

전 목사는 그제 집회에선 "말도 안 되는 구속영장이 청구됐지만, 불구속으로 나올 가능성이 100%"라며 "구속되더라도 100% 무죄가 될 것"이라고 확신하기도 했습니다.

집회 참가자들은 태극기와 성조기를 흔들며 '전 목사의 구속영장을 기각하라'는 구호를 외쳤습니다. 전 목사에 대한 구속 전 피의자 심문은 내일 오전 10시 30분 열릴 예정입니다.

전 목사는 지난해 1월 19일 발생한 서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 경찰 수사를 받아왔습니다. 경찰은 전 목사가 신앙심을 앞세운 심리적 지배와 금전적 지원 등을 통해 서부지법 폭동을 부추긴 정황이 있다고 보고 있습니다.

[전광훈/사랑제일교회 목사 (지난해 1월 18일) : 국민 저항권이 완성되었습니다. 서부지방법원 주소를 한번 띄워주세요. 자 우리는 빨리 그쪽으로 이동해야 됩니다.]

전담팀을 꾸린 경찰은 지난달 12일 전 목사에 대해 구속영장을 신청했으나, 서부지검은 보완수사를 요구하며 이를 한 차례 반려했습니다.

이후 경찰의 추가 수사를 거쳐 검찰은 지난 8일 구속영장을 청구했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지