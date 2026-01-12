'밤마다 귤 100개 쏙쏙' 소동의 범인, 오소리였다…'TV동물농장', 최고 6%까지

이미지 확대하기

'TV동물농장'이 '귤 도난 사건'의 범인을 잡는 이야기로 재미를 선사했다.지난 11일 밤 방송된 SBS 'TV동물농장'은 닐슨 코리아 수도권 가구 기준 시청률 4.8 %를 기록했다. 특히 야심한 밤 귤 농장을 들썩이게 만든 '초대받지 않은 손님'의 정체가 공개된 순간은 최고 시청률 6%까지 치솟았다.주렁주렁 열린 귤을 눈앞에 두고도 사장님이 웃지 못한 이유는, 매일 밤 반복되는 '귤 도난 사건' 때문이었다. 사장님이 발견한 건 수상한 흔적이었다. 누군가 다녀간 자리마다 십자가 모양으로 귤을 깐 표식이 남아 있었고, 정성껏 키운 귤은 속살만 사라진 채 껍질만 덩그러니 남아 있었다. 하루아침에 사라진 귤이 백여개에 이르렀다. 사장님은 더는 좌시할 수 없다며 직접 범인 색출에 나섰다.그리고 제작진과 함께 농장에 설치된 카메라에 결정적 순간이 포착됐다. 한참을 잠복하던 새벽, 범인이 모습을 드러낸 것. 조심스레 다가온 녀석은 귤나무 앞에서 망설임도 없이 손으로 귤을 야무지게 따냈고, 이내 알맹이만 쏙 빼먹는 솜씨를 보여줬다. 먹고 당당하게 남긴 건 귤껍질뿐. 현장을 어지럽히고 홀연히 사라지는 도둑의 정체는 다름 아닌 오소리였다. 손으로 귤을 따고 반으로 갈라 순식간에 먹어치우고 있었던 것이었다.문제는 여기서 끝이 아니었다. 사장님은 "잡을 수도 없고 그냥 둘 수도 없다"는 난감한 현실 앞에서 귤나무를 지키기 위한 방법을 고민하기 시작했다. 전문가에 따르면 오소리는 대체로 반독립적인 생활을 하는 동물인데, 이번처럼 두 마리가 함께 나타난 경우는 비교적 이례적이다. 독립이 늦어진 새끼를 어미가 교육 중일 가능성이 크다는 설명이다. 또한 귤·오렌지류는 당분이 많아 짧은 시간에 에너지로 전환되기 쉬워, 오소리에게는 '효율 좋은 간식'이 될 수 있다고 덧붙였다. 다만 12월 말 이후 제주에 본격적인 추위가 시작되면 겨울잠에 들어가 당분간 농장에 나타나지 않을 가능성이 높다고 예상했다.그럼에도 피해를 겪은 사장님들은 뜻밖에도 너그러운 반응을 보였다. "내년에도 또 오는 것 아니냐"는 질문에 "새끼가 잘 교육받아 내년에도 와서 귤을 맛있게 먹고 가면 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다. 또 "하나는 동물의 몫, 하나는 자연의 몫, 하나는 우리의 몫"이라며 "오소리가 먹고 간 귤이라고 하면 오히려 더 잘 팔릴 것 같다"고 따뜻한 마음을 보여주었다.한편 SBS 'TV 동물농장'은 매주 일요일 오전 9시 30분 방송된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)