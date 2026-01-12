이달 1∼10일 수출 2.3% 감소…반도체 46%↑ 승용차 25%↓

▲ 1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습

1월 초순(1∼10일) 한국 수출이 작년 같은 기간보다 2% 넘게 줄었습니다.양대 수출 주력 품목 가운데 반도체는 40%대 증가세를 보인 반면, 승용차 수출은 25% 감소했습니다.오늘(12일) 관세청에 따르면, 이달 1일부터 10일까지 수출액은 156억 달러로 작년보다 2.3% 감소했습니다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 22억 2천만 달러로 4.7% 증가했습니다.이달 1∼10일 조업일수는 7일로 작년보다 0.5일 적었습니다.인공지능(AI) 수요 증가에 힘입어 슈퍼 사이클을 타고 있는 반도체 수출(45.6%)은 크게 늘었습니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 29.8%로, 9.8%포인트(p) 확대됐습니다.석유제품(13.2%), 무선통신기기(33.7%) 등도 두자릿수 증가율을 보였습니다.반면 승용차(-24.7%)는 큰 폭으로 감소했고, 선박(-12.7%) 역시 감소세를 보였습니다.주요 수출 대상국별로는 중국(15.4%), 베트남(5.0%), 타이완(55.4%) 등에서 증가했습니다.다만 미국은 14.7% 감소했습니다.일 평균으로도 8.6% 줄었습니다.미국 관세 여파로 인한 승용차 수출 감소 등이 영향을 미친 것으로 보입니다.유럽연합(-31.7%) 수출도 감소세였습니다.같은 기간 수입액은 182억 달러로 4.5% 감소했습니다.품목별로는 원유(2.2%), 석유제품(0.3%) 등이 증가한 반면, 반도체(-7.4%), 가스(-42.0%), 기계류(-3.9%) 등은 감소했습니다.특히 원유, 가스, 석탄 등 에너지 수입액은 10.9% 감소했습니다.국가별 수입은 미국(15.1%), 유럽연합(17.1%), 베트남(7.6%) 등에서 늘었고, 중국(-9.4%), 호주(-23.1%) 등에는 줄었습니다.수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 27억 달러 적자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)