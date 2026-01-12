뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

천연기념물 황새 80여 마리, 고창 해리천서 월동…최대 규모

유영규 기자
작성 2026.01.12 09:03 조회수
천연기념물 황새 80여 마리, 고창 해리천서 월동…최대 규모
▲ 고창 해리천 황새

전북 고창군은 천연기념물(제199호)이자 멸종위기 1급인 황새 80여 마리가 해리천 일대에서 월동 중인 모습이 관찰됐다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

이는 2021년 60여 마리, 2023년 67마리가 발견된 데 이어 최대 규모입니다.

고창군은 해리천의 환경적·지리적 특성이 황새들의 '겨울집'이 된 것으로 보고 있습니다.

해리천은 해수가 유통되는 자연 하천이라 추위 속에서도 수면이 얼지 않고, 주변에는 미꾸리나 갯지렁이 등 황새가 선호하는 먹이원도 풍부합니다.

이에 더해 고창군은 황새의 안정적인 월동을 위해 먹이 주기와 환경정비 등 서식지 관리에 각별한 노력을 기울이고 있습니다.

2023년에는 공음면 예전리로 둥지탑을 이전해 설치하기도 했는데 이러한 노력은 황새 개체 수 증가로도 이어졌습니다.

이 일대에서는 2023년 3마리, 2024년 4마리, 2025년 3마리의 황새 새끼가 태어나 서해안 일대에서 활발히 활동 중입니다.

심덕섭 고창군수는 "전 세계에 약 3천 마리, 국내에 250여 마리에 불과한 황새가 해리천에서 겨울을 나고 있다"며 "앞으로도 황새를 비롯한 다양한 생물이 공존하는 지속 가능한 생태계를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=고창군청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지