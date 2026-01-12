핀란드 영하 37도 혹한에 항공편 취소…여행객 수천 명 발 묶여

▲ 핀란드 북부 혹한

핀란드에 예년보다 강한 한파가 덮치면서 항공편이 결항, 관광객 수천 명의 발이 묶였습니다.11일(현지시간) AP통신 등에 따르면 이날 혹한으로 인해 핀란드 북부 라플란드 지역의 키틸래 공항에서 출발하는 항공편이 모두 취소됐습니다.이날 아침 기온이 영하 37도까지 떨어지는 한파가 이 지역을 덮치면서 항공기 얼음 제거 작업이 어려워졌기 때문이라고 AP는 전했습니다.항공편 취소로 인해 관광객 수천 명의 발이 묶였습니다.키틸래 공항은 스키를 즐기거나 오로라를 보러 라플란드를 찾는 관광객들이 거치는 관문입니다.12일에도 항공편 취소는 계속될 것으로 전망됩니다.핀란드 기상청은 12일 이 지역 기온이 영하 40도까지 떨어질 것으로 예보했습니다.북유럽에 위치한 핀란드는 겨울 추위가 혹독한 것으로 유명하지만 올해 한파는 유난히 맹위를 떨치고 있습니다.올해 한파와 폭설로 핀란드뿐 아니라 다른 유럽 국가에서도 교통에 차질이 빚어졌습니다.독일에서는 지난 9일 폭설로 인해 국영 철도 도이체반이 북부 지역에서의 모든 열차 운행을 중단했습니다.이틀 뒤인 이날까지 열차 지연과 취소가 이어져 승객들이 불편을 겪었습니다.아울러 독일 당국은 서부 노르트라인-베스트팔렌주 전역의 도로에 결빙이 예보됨에 따라 12일 모든 학교가 휴교하고 온라인 수업으로 전환한다고 밝혔습니다.에스토니아와 리투아니아에서는 눈보라가 예상되면서 당국이 운전자들에게 불필요한 이동은 미뤄달라고 당부했으며 라트비아에서는 서부 지역에 폭설 경보가 발령됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)