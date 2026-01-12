미 FBI국장 "지난해 북중러 등 적국 스파이 체포, 전년대비 35%↑"

▲ 캐시 파텔 FBI 국장

미국 도널드 트럼프 행정부가 지난해 체포한 북한, 중국, 러시아 등 '적성국' 스파이 숫자가 전년 대비 35% 늘어났다고 미 연방수사국(FBI) 수장이 최근 밝혔습니다 캐시 파텔 FBI 국장은 보수 성향 인플루언서 케이티 밀러의 팟캐스트에 지난 달 17일(현지시간) 출연, FBI의 성과에 대해 "대규모 단속과 대규모 체포가 대테러 및 방첩 분야에서 계속 이뤄지고 있다"고 말했습니다.파텔 국장은 그러면서 "올해(2025년) 외국의 적대 국가 스파이들을 작년(2024년)보다 35% 더 많이 체포했다"고 말했습니다.밀러가 체포된 스파이들이 어느 나라에서 왔느냐는 질문에 파텔 국장은 "북한, 러시아, 중국"을 차례로 언급했습니다.작년 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 뒤 1년간 전임 조 바이든 행정부의 집권 마지막 해였던 2024년보다 더 많은 적성국 스파이 체포가 이뤄졌다는 것입니다.다만 파텔 국장은 전체 스파이 체포 숫자나 국적별 비중은 언급하지 않았습니다.또 북한 국적 스파이를 체포했다는 것인지, 북한을 위해 활동한 미국 또는 제3국 스파이를 체포한 것인지 등도 분명치 않아 보입니다.미국은 북한이 IT 인력을 해외에서 위장 취업 시키는 등의 방식으로 내부 정보 탈취와 해킹 등 사이버 범죄를 저지르고, 그 수익을 핵·미사일 개발에 사용하고 있다고 보고 있습니다.FBI는 이달 8일 북한 정찰총국과 연계된 해킹그룹 '김수키'(Kimsuky)가 QR 코드를 통한 새로운 해킹 수법을 사용하고 있어 주의가 요망된다며 별도의 안내문을 내기도 했습니다.안내문에 따르면 김수키 그룹 해커들이 최근 미국 내 비정부기구(NGO), 싱크탱크, 학계 등의 외교정책 전문가들로부터 '퀴싱' 수법으로 정보를 탈취하려는 시도를 한 것이 포착됐습니다.'퀴싱'은 'QR 코드'와 '피싱'을 합성한 말로, QR 코드 내에 악성 URL을 심어놓는 해킹 수법을 가리킵니다.FBI는 지난해 7월에는 미국 블록체인 업체에 원격으로 위장 취업한 뒤 가상화폐를 탈취한 북한 국적자 4명에 대해 수배령을 내리고 최대 500만달러(약 68억원)의 보상금을 내건 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)