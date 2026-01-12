'미우새' 정건주 모친, 아들 출연 소식에 "네가 그 급이 될까? 스타들만 나오는 것 같던데" 걱정

이미지 확대하기

정건주의 어머니가 아들에 대해 냉정한 평가를 했다.11일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 NEW 미우새 배우 정건주와 그의 어머니가 첫 등장했다.이날 방송에서는 배우 정건주의 어머니 문남미 여사가 스튜디오를 찾았다.정건주의 어머니는 아들의 출연 소식에 너무 놀랐다며 "네가 그 급이 될까? 대스타 분들만 나오시는 거 같은데"라고 솔직한 마음을 공개해 웃음을 자아냈다.이에 MC들은 "SNS 팔로워 130만에 젊은 분들이 좋아하는 스타일이다"라고 소개했고 특히 신동엽은 "저희가 잘될 거 같은 분들 일찍 연을 맺어놓고 나중에 잘 됐을 때도 계속 들러붙을 예정이다"라고 귀띔해 눈길을 끌었다.또한 서장훈은 "홍석천의 유튜브에 2회 출연한 유일한 사람이다"라며 남다른 안목의 탑게이 홍석천이 픽한 배우라고 소개를 했다.이어 정건주의 일상이 공개됐다. 타고난 피지컬에 수준급의 수영 실력을 뽐낸 정건주에 모벤져스는 "너무 멋있네. 매력적이야. 너무 잘 났다"라고 감탄해 앞으로 그의 활약을 기대하게 만들었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)