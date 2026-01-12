1인당 가계대출 9천700만 원 넘어…역대 최대

국내 가계대출 차주의 1인당 평균 대출 잔액이 9천700만 원을 웃돈 것으로 나타났습니다.



오늘(12일) 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 자료에 따르면, 지난해 3분기 말 기준 가계대출 차주의 1인당 평균 대출 잔액은 9천721만 원으로 집계됐습니다.



이는 관련 통계가 작성된 지난 2012년 이후 역대 최대치입니다.



1인당 대출 잔액은 2023년 2분기 말(9천332만 원) 이후 9분기 연속 증가했습니다.



1년 전인 2024년 3분기 말(9천505만 원)보다는 200만 원 넘게 늘었습니다.



전체 차주 수는 2024년 4분기 말 1천968만 명에서 지난해 1분기 말 1천971만 명으로 증가한 뒤 2분기 말 같은 수준을 유지하다 3분기 말 다시 1천968만 명으로 줄었습니다.



2024년 4분기 말과 지난해 3분기 말 기준 차주 수는 지난 2020년 4분기 말(1천963만 명) 이후 가장 적은 수준입니다.



전체 대출 잔액은 2024년 1분기 말(1천852조 8천억 원) 이후 6분기 연속 증가했습니다.



지난해 2분기 말(1천903조 7천억 원) 사상 처음 1천900조 원을 넘어선 뒤 3분기 말 1천913조 원으로 증가세를 지속했습니다.



연령대별로 나눠 보면, 지난해 3분기 말 기준 40대의 1인당 평균 은행 대출 잔액은 1억 1천467만 원으로 역대 최대치를 기록했습니다.



50대(9천337만 원)와 30대 이하(7천698만 원)도 각각 역대 최대였습니다.



다만, 60대 이상은 7천675만 원으로, 전 분기(7천771만 원)보다 소폭 감소했습니다.



1인당 평균 비은행 대출의 경우 30대 이하는 3천951만 원, 40대는 4천837만 원, 50대는 4천515만 원, 60대 이상은 5천514만 원 등으로 집계됐습니다.



박성훈 의원은 "고환율 등으로 통화정책에 제약이 걸린 상황에서 가계부채 부담이 소비 위축과 자영업 매출 부진 등 체감 경기 악화로 전이되는 양상"이라며 "필요한 것은 단기적인 대출 규제나 땜질식 처방이 아니라, 금융 구조를 개선하고 부채 위험을 체계적으로 관리하는 대응 전략"이라고 말했습니다.