1. '공천헌금 의혹' 김경 귀국…새벽까지 경찰 조사



강선우 의원 측에 1억 원을 건넨 대가로 공천을 받았단 의혹이 불거진 김경 서울시의원이 귀국해서 경찰 조사를 받았습니다. 경찰은 김 시의원과 강 의원에 대한 첫 압수수색에 나섰습니다.



2. 오늘 김병기 징계 논의…새 원내대표에 한병도



각종 의혹을 받고 있는 김병기 전 원내대표에 대한 민주당 윤리심판원 회의가 오늘(12일) 열립니다. 김 전 원내대표 사퇴로 치러진 민주당 원내대표 보궐선거에선 3선의 한병도 의원이 선출됐습니다.



3. "한국 무인기 침범 명백"…"진상 규명 신속히"



북한 김여정 노동당 부부장이 한국발 무인기가 북한 영공을 침범한 건 명백하다면서 한국 정부의 설명을 요구했습니다. 청와대는 북한을 자극할 의도가 없다고 재확인하면서 신속하게 진상을 규명하겠다고 밝혔습니다.



4. 이란 반정부 시위 사망자 급증…"5백여 명 사망"



반정부 시위가 이어지고 있는 이란에서 강경 진압으로 500명 넘는 사망자가 발생한 것으로 알려졌습니다. 인터넷과 통신까지 차단된 상황에서 사망자가 2천 명을 넘길 가능성도 제기되는 가운데 트럼프 미 대통령은 개입 가능성을 시사했습니다.