'도로 위 암살자' 경북 동시다발 연쇄추돌 원인 지목

▲ 10일 경북 상주시 서산영덕고속도로에서 발생한 다중 추돌사고로 다수 사상자가 발생한 가운데, 사고로 부서진 화물차를 관계자들이 수습하고 있다.

대설주의보가 발효된 경북권 고속도로에서 지난 10일 운전자 안전을 위협하는 '도로 위 암살자' 블랙아이스가 원인으로 추정되는 연쇄 추돌사고가 동시에 발생해 다수 사상자가 발생했습니다.당국은 대구·경북 대부분 지역 아침 기온이 영하권에 머문 10일 새벽에 지역에 따라 내린 눈 또는 비가 도로에 얼어붙으면서 짧은 시간대에 여러 지점에서 동시다발적으로 차량 사고가 일어난 것으로 보고 있습니다.10일 새벽 경북 상주시 서산영덕고속도로 낙동지점 양방향 곳곳에서 다중 추돌 사고가 잇따라 발생해 5명이 숨졌습니다.경북경찰청은 이날 오전 11시 현재까지 서산영덕고속도로 양방향에서 인명 피해가 발생한 사고를 모두 3건으로 파악하고 있으며, 사고로 피해를 본 차량은 16대로 추정했습니다.경찰은 이번 사고 원인으로 도로에 비나 눈이 얼어붙으면서 발생한 노면 결빙, 일명 '블랙아이스' 가능성을 먼저 들여다보고 있습니다.블랙아이스는 비나 눈이 내린 뒤 기온이 급격히 떨어질 때 노면 위 수분이 얇게 얼어붙는 현상으로 맨눈으로는 단순히 젖은 노면과 구별하기 어렵습니다.특히 새벽 시간대 교량이나 강 인접 구간, 그늘진 곳에서 국지적으로 발생하는 경우가 잦아 운전자가 인지하기 전 사고로 이어지는 경우가 많습니다.경북 지역에서 블랙아이스로 인한 교통사고는 겨울철마다 반복되고 있습니다.2019년 12월 상주영천고속도로 영천 방향 26.2㎞ 지점에서 블랙아이스에 의한 것으로 추정되는 연쇄 추돌 사고가 발생해 40여 명이 사상했습니다.이듬해 12월에도 경북 영천시 녹전동 교량에서 블랙아이스로 18중 연쇄 추돌사고가 발생한 바 있습니다.이번 사고도 공통으로 지목되는 요인은 겨울철 노면 결빙이라는 위험 요소로 추정됩니다.다만 과거 사고와 이번 사고는 노선과 사고 지점, 고속도로 운영 주체가 달라 블랙아이스 외 직접적인 연관성을 찾기는 어렵다는 게 당국 설명입니다.전문가들은 블랙아이스로 인한 대형 사고를 줄이기 위해 결빙 취약 구간에 대한 체계적인 지정과 관리가 필요하다고 지적합니다.과거 사고 이력과 지형, 기상 데이터를 바탕으로 상습 결빙 구간을 선별해 사전 감속 유도와 경고 표지 강화, 제설·제빙 작업 집중 관리가 병행돼야 한다는 것입니다.전문가들은 "겨울철 고속도로 사고는 예측은 가능하지만, 현실적으로 완전히 막기는 어렵다"며 "선제적인 도로 관리뿐만 아니라 운전자 역시 충분한 차간 거리 확보와 급조작 자제를 통해 위험을 줄여야 한다"고 강조했습니다.한 전문가는 "사고 발생 시각은 블랙아이스가 생기기 좋은 시간대였다"며 "이미 도로가 얼고 난 뒤 염화칼슘을 뿌리면 더 미끄러워져 얼음 위에 소금을 뿌리는 꼴"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)