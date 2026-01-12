검찰, 말다툼하다 친아들 살해한 60대 교수에 징역 7년 구형

▲ [날씨] 전국 곳곳 '한파특보'…중부지방 눈·비

30대 아들과 말다툼을 벌이다 홧김에 흉기로 찔러 살해한 60대 대학교수에게 검찰이 중형을 구형했습니다.10일 법조계에 따르면 의정부지검 고양지청은 9일 의정부지법 고양지원 제1형사부(부장판사 김희수) 심리로 열린 결심 공판에서 살인 혐의로 구속기소 된 60대 A 씨에게 징역 7년과 함께 보호관찰 명령을 내려달라고 재판부에 요청했습니다.검찰은 "피고인은 피해자 목을 찔러 과다출혈로 사망케 했다"며 "친아들을 살해하는 중대 범죄를 저지른 점을 종합할 때 형 집행 종료 이후 보호관찰이 필요하다"고 설명했습니다.A 씨 변호인은 "이 사건은 비극적이고 한편으로는 안타까운 사건이다. 범행 결과를 놓고 보면 피고인의 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 "피고인은 천륜을 져버린 범행에 대해 뼈를 깎는 반성과 하루하루 참회하고 있다"고 변론했습니다.이어 "사건 발생 이전 피고인과 피해자의 관계가 어땠는지도 살펴 달라"며 "피고인은 학교에서 훌륭한 성과를 이룬 학자로, 동료 교수와 제자들은 평범한 피고인이 왜 이런 잘못된 행동을 했는지 안타까워한다. 선처를 탄원하고 있다"고 덧붙였습니다.A 씨는 최후진술에서 "못난 아버지를 만나서 일찍 생을 마감한 아들에게 무릎 꿇으며 빈다"며 "저로 인해 예상치 못한 상황을 겪은 학생과 제자들에게도 매우 미안하다. 남은 삶, 가진 지식을 사회에 환원하며 속죄하겠다"고 말했습니다.앞서 A 씨는 지난해 9월 23일 오전 0시 20분쯤 고양시 일산동구 자기 아파트에서 아들을 흉기로 살해한 혐의로 구속돼 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 오래전부터 아들과 갈등을 겪어왔으며, 사건 당일 말다툼을 벌이다 홧김에 범행한 것으로 조사됐습니다.(사진=의정부지검 고양지청 제공, 연합뉴스)