"쿠팡 문제, 외교 의제와 분리돼야"

정부와 국회가 쿠팡 사태에 대한 책임을 묻는 걸 두고 미국 안에선 이게 미국 기업을 차별하는 거란 여론이 형성되고 있습니다. 미국을 찾은 우리 통상교섭본부장은 특정 기업을 차별하는 게 아니라면서 쿠팡 문제가 국가 간 통상이나 외교 문제와는 분리돼야 한다고 말했습니다.



새해 처음 미국을 방문한 여한구 통상교섭본부장은 쿠팡 문제를 놓고 미국 정부로부터 직접 이야기를 들은 바는 없다면서 이렇게 입장을 밝혔습니다.



[여한구/통상교섭본부장 : 사실 그 이슈는 어떤 통상이나 외교 이슈와는 구분해서 대응하는 게 필요하다라고 봅니다.]



쿠팡 문제는 정보 유출과 그 이후 대처가 미흡한 것이 문제의 핵심이라면서, 공정하게 처리하고 있는 만큼 외교 문제가 돼서는 안 된다고 설명했습니다.



여 본부장은 이번 방미 기간 동안 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표와, 한국 문제에 입장을 많이 내는 상하원 주요 의원들, 관련 민간 협회 관계자들을 만날 예정입니다.



우리나라의 온라인 플랫폼 규제가 메타나 구글 같은 미국 기업을 노린 것 아니냐는 미국 내 의심을 덜기 위한 목적도 있다고 여 본부장은 밝혔습니다.



[여한구/통상교섭본부장 : 먼저 우리 정책 입법 의도를 명확하게 정확하게 설명을 하는게 필요한 것 같습니다. 미국 측에서 좀 오해하는 부분도 있는 것 같고….]



또 조만간 미국 대법원이 트럼프 정부의 관세 정책이 합법인지 여부를 판결할 예정인데, 이 부분도 살펴보겠다고 말했습니다.



[여한구/통상교섭본부장 : 미국 정부, 로펌 그리고 각종 이제 미국 내에 통상 전문가들 다양한 의견을 청취하고….]



디지털 규제 문제로 한 차례 연기됐던 한미 FTA 공동위원회는 서둘러할 필요는 없다고 덧붙였습니다.



