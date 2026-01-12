[날씨] 전국 곳곳 '한파특보'…중부지방 눈·비

뉴스
월요일 출근길 어제(11일)만큼 추워 보온에 단단히 신경 써주셔야겠습니다.

여전히 일부 중부와 경북, 전북 지역에 한파특보가 유지 중입니다.

현재 봉화가 영하 20도 가까이 뚝 떨어져 있고요.

서울도 영하 9.5도에 바람이 강하게 불면서 체감 온도는 영하 15도에 달하고 있습니다.

자세한 지역별 현재 기온 대부분 지역이 영하 10도에서 영하 5도 안팎까지 뚝 떨어져 있고요.

낮 기온 서울 3도, 대구 6도 보이겠습니다.

오늘부터 내일 새벽 사이 중부를 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.

점차 서해안을 시작으로 오전 중에 중부로 확대되겠는데요.

예상 적설 보시면 기온이 낮은 강원 내륙과 산지에 최고 8cm, 경기 북동부에도 최고 7cm의 많은 눈이 예보돼 있고요.

서울에는 1cm 안팎의 눈이 내리겠습니다.

곳곳에 도로가 미끄러운 곳이 많습니다.

빙판길과 도로 살얼음에 각별히 유의하셔야겠습니다.

여전히 일부 동쪽 지역은 대기가 무척 건조합니다.

불씨 관리 철저히 해 주셔야겠습니다.

오늘 영남 지역을 제외하고는 대체로 흐리겠고요.

오후부터 해안가를 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
