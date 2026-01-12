"한국 무인기 침범 명백"…"진상 규명 신속히"

<앵커>



북한이 한국의 무인기가 북한 영토를 침범한 건 명백하다면서 한국 정부에 설명을 요구하고 나섰습니다. 청와대는 빠르게 진상을 규명해서 공개하겠다고 밝혔습니다.



전병남 기자입니다.



<기자>



북한 김여정 노동당 부부장이 대내외 매체 담화를 통해 이른바 '무인기 사건'에 대한 추가 입장을 밝혔습니다.



[조선중앙TV (김여정 담화 대독) : 명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 영공을 침범했다는 사실 그 자체이다. 무인기 실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것이다.]



우리 국방부가 북한이 주장한 날짜에 군 무인기를 운용한 적이 없다고 밝힌 데에 대한 반응인 셈입니다.



김여정은 "민간 소행이어서 주권 침해가 아니라는 논리를 시도한다면, 북한 민간단체가 날리는 수많은 비행물체 출현을 목격하게 될 것"이라고 위협하기도 했습니다.



청와대는 국가안보실 명의로 "북측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한번 확인한다"고 강조하며, 진상을 규명해 신속하게 공개할 거라고 밝혔습니다.



국가안보실은 곧바로 군과 경찰, 관련 부처를 소집해 조사 진척 상황을 점검했습니다.



이재명 대통령이 북한과 대화를 시도하는 가운데 터진 악재라는 평가 속에, 일각에서는 북한이 9차 당 대회를 앞두고 내부 분위기를 조성하기 위해 내놓은 메시지라는 해석도 나옵니다.



실제 김여정은 담화에서 우리 측이 도발이나 자극 의도가 없다고 한 건 "현명한 선택"이라고 언급했습니다.



[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : 한국 정부와 긴장을 고조시키는 것을 원치 않고 있고, 오히려 북한 주민에게 '적대적 두 국가론'의 충분한 명분을 제공하는 것을 주목적으로 하고 있다고 생각합니다.]



청와대 관계자는 "북한과 대화를 이어가겠다는 기조에는 변함이 없다"면서 "무인기 사건을 계기로 오히려 대화가 풀릴 가능성도 배제할 수 없다"고 말했습니다.



(영상편집 : 김종미, 디자인 : 전유근)