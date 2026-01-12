민주 새 원내대표에 한병도…"혼란 신속히 수습"

<앵커>



김병기 전 원내대표의 사퇴로 치러진 민주당 원내대표 보궐 선거에서 3선의 한병도 의원이 선출됐습니다. 최고위원 보궐에선 강득구 의원과 정청래 대표 측으로 분류되는 이성윤, 문정복 의원이 뽑혔습니다.



민주당 원내대표 보궐선거에서 3선의 한병도 의원이 결선 투표 끝에 백혜련 의원을 제치고 원내대표로 선출됐습니다.



[한병도/민주당 신임 원내대표 : 일련의 혼란을 신속하게 수습하고 내란 종식, 검찰 개혁, 사법 개혁, 민생 개선에 시급히 나서겠습니다.]



한 원내대표는 오는 15일 본회의에서 2차 종합특검법과 함께 통일교 특검법을 처리를 목표로 하겠다고 밝혔습니다.



법안 처리 과정에 야당의 반대를 위한 반대는 단호하게 대응하겠다면서도 협력할 것은 협력하겠다고 말했습니다.



[한병도/민주당 신임 원내대표 : 야당도 저희 협상 파트너로 인정하고, 정말 머리를 맞대고 함께 논의하도록 하겠습니다.]



한 원내대표는 김병기 전 원내대표의 거취와 관련한 질문에는 말을 아꼈지만, 당 지도부가 선을 그었던 공천헌금 의혹에 대한 전수 조사 필요성은 다시 한번 강조했습니다.



[한병도/민주당 신임 원내대표 : 전수조사 자체가 아마 당내에 출마하려고 하는 사람들한테도 대단히 경각심을 주는 기재로 활용을 할 수도 있기 때문에 필요한 것은 좀 해야 하지 않을까….]



야당의 공천 헌금 의혹에 대한 특검 요구에 대해서는 경찰 수사가 진행 중이라며 수사를 지켜봐야 한다고 일축했습니다.



한 원내대표의 임기는 김병기 전 원내대표의 잔여 임기인 오는 5월까지입니다.



지방선거 출마로 공석이 된 최고위원 3명 선출을 위한 보궐선거에선 강득구 의원과 이성윤 의원, 문정복 의원이 당선됐습니다.



강 의원은 김민석 국무총리와 가까운 친 이재명계, 이성윤, 문정복 의원은 친 정청래계로 분류되는데, 친청계 인사가 최고위원회에 더 많이 합류하면서 지방선거를 앞둔 정청래 대표 체제에 힘이 더 실릴 것으로 보입니다.



