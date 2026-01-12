오늘 징계 논의…"자진 탈당하라" 공개 촉구

<앵커>



김병기 의원이 자신과 관련된 여러 의혹들에 대한 징계 여부를 판단받기 위해 오늘(12일) 민주당 윤리심판원 회의에 출석합니다. 당 지도부는 김 의원에게 당을 위해 알아서 탈당해 달라고 공개적으로 요구했습니다.



공천헌금 묵인 등 각종 의혹을 받고 있는 김병기 전 원내대표에 대한 징계 여부를 결정하는 당 윤리심판원 회의가 오늘 오후에 열립니다.



김 전 원내대표 측은 "윤리심판원 회의에 김 전 원내대표가 출석해 소상히 소명할 것"이라고 SBS 기자에게 전했습니다.



민주당 윤리심판원의 김 전 원내대표에 대한 징계 결정은 이르면 오늘 나올 예정인데, 제명 결정이 나오더라도 김 전 원내대표가 현직 의원 신분인 만큼 제명을 위해선 의원총회에서 재적 의원 과반의 찬성이 필요합니다.



어제 기자간담회에서 민주당 박수현 수석대변인은 김 전 원내대표를 향해 자진 탈당할 것을 공개적으로 요구했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 자진 탈당을 요구하는 당원과 의원들의 요구도 애당심의 발 로 라는 것을 김병기 의원도 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다.]



박 수석대변인은 김 전 원내대표에 대한 비상징계를 포함해 모든 가능성이 열려 있다고도 덧붙였습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 김병기 전 원내대표에 관한) 당 대표의 비상징계에 대한 그런 요구가 있다고 말씀을 드렸는데 그에 대한 가능성도 모든 것이 다 열려 있다.]



당초 당 지도부는 당 윤리심판원이 내놓을 징계 결과를 기다리겠단 입장이었는데, 여론 악화로 탈당 요구가 당내에서 분출하는 등 지방선거를 앞두고 당의 부담이 커지자 김 전 원내대표에게 결단을 촉구한 걸로 풀이됩니다.



이런 가운데, 개혁신당 이준석 대표는 국민의힘과 조국혁신당에 '민주당 공천헌금 의혹과 통일교 의혹 특검'의 추진을 위한 3당 연석회의를 제안했습니다.



국민의힘 장동혁 대표는 이 대표의 제안을 수락했지만, 조국혁신당 조국 대표는 "국민의힘도 수사 대상"이라며 거절했습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 남일)