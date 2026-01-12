'붉은 빛' 쬐는 반려견들…"수명 연장에 도움"

요즘 사랑하는 반려동물을 위해 비용과 시간을 아끼지 않는 열혈 견주들이 참 많은데요.



미국에선 반려동물을 위한 새로운 건강 관리법이 눈길을 끌고 있습니다.



반려견이 기기에서 나오는 붉은 색 빛을 쐬고 있습니다.



이른바 적색광 치료입니다.



요즘 피부 미용을 위해 사람들이 사용하는 LED마스크와 패널 형태 등의 기기를 반려견에게 활용하는 건데요.



반려견의 건강 증진은 물론 수명 연장에까지 도움이 된다는 기대감에 미국 견주들 사이에서 화제를 모으고 있습니다.



이들은 반려견에게 직접 실행해본 후기를 소셜미디어에 남기며, 노견인데도 활동성에 변화가 나타났다는 등 긍정적인 효과가 있다고 주장했는데요.



전문가들은 실제 많은 동물병원에서 통증 관리나 염증 치료 등을 위해 광요법을 활용하고 있으나, 가정에서 쓰는 피부용 기기로는 의료용 장비 대비 강도가 낮고 사람용 기기를 함부로 반려견에게 쓰는 건 위험할 수 있다고 설명했습니다.



