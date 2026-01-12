뉴스
새벽 국도서 '성큼성큼'…할머니 구한 '참군인'

SBS 뉴스
작성 2026.01.12 07:36
이번엔 새벽 시간, 국도를 배회하던 치매 노인을 발견하고, 교통사고를 막아낸 육군 부사관의 선행이 뒤늦게 알려져 화제가 되고 있다고요?

지난달 7일 새벽, 육군 제22보병사단 율곡포병여단 소속 오종화 상사는 강원 고성군 토성면 근처 국도를 지나던 중 도로 중앙을 걷고 있던 80대 할머니를 발견했습니다.

당시 국도는 가로등이 없어 주변이 어두웠고, 차량들이 빠른 속도로 오가고 있어 자칫 대형 사고로 이어질 수 있는 아찔한 상황이었습니다.

위험하다고 판단한 오 상사는 곧바로 차량을 갓길에 세운 뒤 할머니를 도로 밖 안전한 곳으로 이동시키고 즉시 112에 신고한 뒤 경찰이 도착할 때까지 곁을 지켰는데요.

출동한 경찰은 할머니가 반복적이고 부적절한 답변을 하는 것을 보고 치매 증세가 있는 것으로 판단했고 오상사는 할머니가 지구대 차량에 탑승하는 것까지 확인한 뒤에야 현장을 떠났습니다.

오상사의 선행은 이번이 처음이 아닌데요.

지난해 9월에도 근무 중 고가도로 진입로에서 혼자 서 있던 노인을 발견해 경찰에 신고한 적이 있는 것으로 알려졌습니다.

오 상사는 "고향에 계신 할머니가 떠올라 그냥 지나칠 수 없었다"고 담담히 심경을 밝혔는데요.

위급한 순간, 한 군인의 책임감 있는 행동이 따뜻한 울림을 주고 있습니다.

(화면출처 : 육군 제22보병사단)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
