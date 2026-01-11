미 국립박물관서 잇달아 트럼프 탄핵소추 이력 삭제

▲ 국립초상화박물관에 새롭게 전시된 트럼프 초상화

미국 워싱턴 DC의 국립초상화박물관에 전시된 도널드 트럼프 대통령의 초상화가 교체되면서 초상화 설명 문안에서 집권 1기 때 트럼프 대통령이 두 차례 탄핵소추를 당했던 사실에 대한 언급이 삭제됐다고 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등이 10일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 국립초상화박물관은 역대 대통령 초상화를 전시하는 '미국의 대통령들' 섹션에서 지난 8일 트럼프 대통령 초상화를 교체하면서 초상화 옆의 벽에 적어 놓은 트럼프 대통령 소개 문구도 바꿨습니다.종전 문구에는 트럼프 대통령이 집권 1기(2017∼2021년)때 연방 대법관 3명을 임명한 사실, 코로나19 백신 개발을 촉진한 사실, 2024년 대선을 통해 "(대통령으로) 역사적 복귀"를 했다는 등의 내용 등과 함께, 집권 1기 때 두 차례 탄핵소추 당했던 사실이 기록돼 있었습니다.미국 연방 하원은 현 야당인 민주당이 다수당이었던 2019년 12월에 트럼프 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 군사지원을 내세워 조 바이든 전 대통령의 아들 헌터 바이든에 대한 수사를 압박했다는 이유로 탄핵소추안을 가결했고, 2021년 1월엔 2020년 대선 결과에 불복한 트럼프 지지자들의 의회 난입 사태에 대한 책임을 물어 두 번째로 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안을 가결했습니다.이로써 트럼프 대통령은 재임 시절 하원에서 두 차례 탄핵소추안이 의결되는 불명예를 떠안았지만 탄핵소추안은 두 차례 모두 상원에서 의결정족수인 3분의 2의 찬성을 얻지 못해 최종 부결됐습니다.이번에 대체된 트럼프 대통령 초상화 설명에는 트럼프 대통령이 제45대, 47대 미국 대통령이며, 그가 1946년에 태어났다는 내용만 적시됐습니다.이에 앞서 작년 7월 워싱턴 DC의 국립미국사박물관도 상설전시에 포함돼 있던 트럼프 대통령 탄핵소추 2건에 대한 내용을 삭제한 바 있습니다.국립초상화박물관은 트럼프 대통령 탄핵소추 관련 설명이 삭제된 이유를 묻는 NYT의 질의에 대한 답변에서, 일부 새로운 전시를 하면서 작가 이름 등 일반적인 정보만 제공하는 방안을 탐색해 왔다며 "대통령 탄핵의 역사는 계속해서 우리 박물관에 반영될 것"이라고 밝혔습니다.(사진=백악관 엑스 계정 캡처, 연합뉴스)