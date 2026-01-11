소말리아 "이스라엘, 가자 주민 소말릴란드 강제이주 계획"

▲ 가자지구

이스라엘이 가자지구 주민들을 아프리카의 미승인 국가 소말릴란드로 강제이주시킬 계획이라고 소말리아가 11일(현지시간) 주장했습니다.아메드 모알림 피키 소말리아 국방장관은 이날 아랍권 알자지라 방송 인터뷰에서 이 같은 정보를 입수했다고 밝히며 "이는 심각한 국제법 위반"이라고 목소리를 높였습니다.피키 장관은 지난달 이스라엘이 세계 최초로 소말릴란드를 주권국가로 승인한 것을 가리켜 "이스라엘은 20년 전부터 국가들을 분열시키려고 획책했으며, 중동 지도를 갈라 그 안에 국가들을 장악하려고 한다"고 비난했습니다.또 이스라엘이 소말릴란드에 접한 바브알만데브 해협에 군사기지를 건설하려고 한다며 이 같은 움직임이 역내 불안정을 초래할 것이라고 지적했습니다.바브알멘데브 해협은 홍해가 아덴만을 통해 인도양으로 이어지는 길목에 있는 전략적 해상로입니다.앞서 기드온 사르 이스라엘 외무장관은 언론 인터뷰에서 가자지구의 팔레스타인 주민을 소말릴란드로 이주시키는 것이 양국 간 합의 내용에 포함되지 않았다며 선을 그은 바 있습니다.지난 1991년 소말리아의 시아드 바레 독재정권이 무너졌을 때 소말릴란드는 일방적으로 독립을 선언했으나 20여 년간 국제사회의 인정을 전혀 받지 못했습니다.(사진=연합뉴스)