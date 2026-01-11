이란 대통령 "미국·이스라엘이 혼란 조장"

▲ 현지 시간 10일 이란 수도 테헤란에서 시민들이 거리로 쏟아져 나와 경제난 항의 시위에 동참한 모습이 소셜미디어에 확산했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 11일(현지 시간) 경제난에 항의하는 시위가 열닷새째 격화하는 것의 책임을 숙적 미국과 이스라엘로 돌리며 강경 대응을 시사했습니다.AP, 로이터통신에 따르면 페제시키안 대통령은 국영 IRIB 방송을 통해 발표한 대국민 연설에서 미국과 이스라엘을 가리켜 "혼란과 무질서를 조장하고 있다"며 국민을 향해 "폭동 가담자 및 테러리스트와 거리를 두라"고 주장했습니다.페제시키안 대통령은 "소수의 폭도들이 사회 전체를 파괴하도록 내버려두지 않는 것이 우리의 더 중요한 의무"라며 더 강도 높은 시위 진압을 예고했습니다.다만 "국민들이 우려를 품고 있다"며 "우리가 그들과 마주앉아 걱정을 해소해 줘야 할 의무도 있다"고 덧붙였습니다.2024년 7월 취임한 페제시키안 대통령은 중도·개혁 성향으로 평가됩니다.2022년 '히잡 의문사'에 항의하는 반정부 시위가 전국으로 확산했던 영향으로 이슬람 신정체제에 대한 불만 여론이 팽배한 가운데 행정수반에 오른 그가 결국 강경 대응을 천명함에 따라 이번 시위가 향후 어떻게 전개될지 주목됩니다.이날 모하메드 바게르 갈리바프 이란 의회(마즐리스) 의장도 본회의에서 "이란 국민은 무장 테러리스트에 단호히 맞서기로 결의했다"고 밝혔다고 이란 국영 프레스TV가 보도했습니다.이어 "자신을 공연히 '외국 용병'이라고 칭하며 미국 대통령을 기쁘게 하려 조국을 배신하고 다에시(이슬람국가·IS) 조직원으로 변신해 테러 전쟁을 일으키는 이들은 가장 강력한 조치로 응징될 것"이라고 경고했습니다.갈리바프 의장은 이란이 미국·이스라엘 정권과 싸우고 있다고 언급하는가 하면, 이란 사태 개입을 시사한 도널드 트럼프 미국 대통령을 가리켜 "망상에 빠졌다"고 비난했습니다.또 "이란을 공격하는 행동은 역내 모든 미군 기지와 군사시설, 함선 등을 합법적인 공격 목표물로 만들 것"이라고 했습니다.이날 앞서 노르웨이 단체 이란인권(IHR)은 지난달 28일 화폐 가치 폭락과 고물가 등 민생고에 항의하는 시위가 시작된 이래로 최소 192명이 사망했다고 밝혔습니다.이란 당국은 지난주부터 인터넷·통신 등을 차단하는 한편 일부 지역에 신정체제 수호의 첨병인 이슬람혁명수비대(IRGC) 지상군을 투입하며 시위 진압에 주력하고 있습니다.외부와 소통할 길이 막힌 이란 시민 중 일부는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 스페이스X가 운영하는 인공위성 인터넷망 스타링크를 이용해 왔지만, 최근 이마저도 접속이 원활하지 않은 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)