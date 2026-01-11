'무적 최강' 안세영, 말레이시아 오픈 3연패

<앵커>



'말띠 스타' 안세영 선수가 '말띠 해' 2026년을 기분 좋게 시작했습니다. 세계 2위 왕즈이에 9연승을 달리며 말레이시아 오픈 3년 연속 우승을 달성했습니다.



이성훈 기자입니다.



정확한 대각선 공격을 앞세워 1게임을 따낸 안세영은 2게임에서 왕즈이의 거센 반격에 고전했습니다.



8대 7로 앞선 상황에서 내리 7점을 내주는 등 19대 13까지 뒤져 패색이 짙었습니다.



여기서 세계 최강의 무서운 저력을 발휘했습니다.



네트를 맞고 넘어가는 행운의 득점을 시작으로, 코트 좌우 구석을 찌르는 절묘한 공격으로 왕즈이의 힘을 뺐습니다.



순식간에 점수 차가 좁혀지자 당황한 왕즈이는 어이없는 실수까지 범했습니다.



이후에도 안세영은 세 번이나 게임 포인트에 몰렸지만, 번번이 살아나 다시 듀스를 만들었고, 왕즈이의 범실을 틈타 마침내 리드를 잡은 뒤 강력한 대각선 스매시로 승리를 확정하고 포효했습니다.



지난해부터 왕즈이를 상대로 9연승을 달린 안세영은 말레이시아 오픈 3년 연속 우승으로 2026년을 기분 좋게 출발했습니다.



[안세영/여자 단식 세계 1위 : 왕즈이 선수가 항상 저한테 그 점수(막판 리드 상황)에서 잡혀서 졌다는 사실이 계속 남아 있을 거예요. 그 순간만 되면 저도 모르게 자신감이 생기는 것 같아요.]



안세영과 함께 지난해 11승을 거뒀던 남자 복식 세계 최강 서승재-김원호 조도 세계 2위 말레이시아 조를 꺾고 정상에 올랐습니다.



