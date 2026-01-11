코스피 올해도 상승률 주요국 1등…'반도체 쏠림'은 걱정

<앵커>



코스피가 올해 들어서만 8% 넘게 오르면서 주요국 증시 가운데 가장 높은 상승률을 보였습니다. 하지만 단기간에 반도체 종목들에만 자금이 쏠리다 보니 우려의 목소리도 나오고 있습니다.



코스피는 올해 6거래일 동안 4,224에서 4,586까지 하루도 빼놓지 않고 올랐습니다.



상승률 8.5%로 지난해에 이어 올해도 G20 등 주요국 증시 가운데 가장 많이 상승했습니다.



가파른 상승세에 부동산 대신 증시를 선택한 투자자나 국장 복귀를 고려하는 '서학개미'도 많습니다.



[유진영/30대 직장인 : 부동산 쪽으로만 하다가, 최근 부동산 규제 정책이 강화되다 보니까 반도체주를 투자를 해야겠다는 생각이 들어서….]



[이상준/30대 직장인 : 미국 쪽에 시드(종잣돈)를 굴리고 있는데, 이후에 들어가는 돈은 한국 쪽으로도 생각은 하고….]



빚내서 투자하는, 이른바 빚투 규모를 가늠할 수 있는 증권사 신용 거래 융자 잔고도 27조 8천억 원으로 역대 최대치를 기록했습니다.



코스피의 상승세를 이끌고 있는 건 대형 반도체 주식입니다.



올 들어 증가한 코스피 시가총액의 54%는 사상 최고가를 계속 새로 쓰고 있는 삼성전자와 SK하이닉스가 차지했습니다.



하지만 그만큼 양극화는 심해지고 있습니다.



반도체 종목들이 12% 오르는 동안 2차 전지는 1.3%, 식품 같은 필수 소비재는 1.6% 떨어졌습니다.



올 들어 코스피에서 오른 종목은 255개인데, 하락한 종목은 그 두 배가 넘는 669개나 됩니다.



[김모세/서울 강서구 : (핀테크 주식 투자해서) 10% 정도 떨어졌다가 지금 마이너스 6% 정도 보고 있어요.]



반도체 기업들의 실적 전망은 여전히 긍정적이지만, 과도한 쏠림에 대한 우려도 나옵니다.



[박상현/iM증권 연구위원 : 반도체 경기에 대한 전망 자체가 조금만 흔들릴 경우에는 주가 하락 폭이 상당히 크게 나올 수 있는, 취약성이 노출될 수밖에 없는….]



전문가들은 코스피가 더 오를 것으로 예상하면서도 가파른 상승으로 변동성은 커질 수 있다며 과도한 투자는 자제할 시점이라고 조언하고 있습니다.



