"트럼프의 비밀경찰, 물러가라"…미 전역 1천여 곳 시위

미국에서는 이민단속국 요원의 총에 30대 여성이 숨진 데 대해 항의하는 시위가 1천여 곳에서 동시에 벌어졌습니다. 사건이 벌어진 미니애폴리스에서는 29명이 경찰에 체포되기도 했는데요.



시위 참가자들의 목소리를 김용태 특파원이 들어봤습니다.



[누구의 거리인가? 우리의 거리다.]



미네소타주 미니애폴리스에 다시 수천 명 시위대가 집결했습니다.



이민세관단속국, ICE 요원의 총격으로 미국 시민이었던 30대 여성이 숨진 곳입니다.



참가자들은 폭력적인 단속을 벌인 ICE를 몰아내야 한다고 외쳤습니다.



[팩스턴/미네소타주 시위 참가 : 미네소타를 지지하고, 이민자 공동체를 지지합니다. 이민단속국(ICE)은 이 거리에서 사라져야 합니다.]



미니애폴리스뿐 아니라 동부 뉴욕과 필라델피아에서 서부 로스앤젤레스까지 큰 도시마다 시위대 행렬이 이어졌습니다.



주최 측은 이번 주말 모두 1천여 곳에서 시위가 열린 것으로 추산했습니다.



여기는 워싱턴DC 백악관 앞입니다.



보시는 것처럼 굵은 빗줄기가 쏟아지는 가운데서도 많은 사람들이 모여서 트럼프 정부를 향해 비판의 목소리를 높이고 있습니다.



[다이앤/워싱턴DC 시위 참가 : 이민단속국(ICE)은 퇴출해야 합니다. 존재해선 안 된다고 봅니다. 미국에는 그런 조직이 필요 없어요.]



[로빈/워싱턴DC 시위 참가 : 이민단속국(ICE)은 법에 어긋나는 일을 하고 있어요. 대통령을 위한 비밀경찰처럼 쓰이고 있습니다.]



금요일 밤 미니애폴리스에서는 경찰과 충돌한 시위대 29명이 체포됐고, 토요일 밤 LA에서도 일부 시위대가 연행됐습니다.



[제이콥 프레이/미네소타주 미니애폴리스 시장 : 도널드 트럼프의 혼란에 우리도 혼란으로 맞서면 안 됩니다. 미니애폴리스는 올바르게 해낼 것입니다.]



이번 사건을 이민 단속 요원의 정당방위라고 주장하고 있는 트럼프 행정부도 미네소타주에 복지 예산 지급을 중단하는 등 물러서지 않고 있습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김병직)