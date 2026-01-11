없던 복무지 새로 생겼다?…이혜훈 아들 병역 무슨 일이

<앵커>



이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해 또 다른 의혹이 제기됐습니다. 이번에는 아들의 군 복무 관련해서입니다. 이 후보자의 차남과 삼남이 사회복무요원으로 군 대체 복무를 했는데, 공교롭게도 이때 서울 서초구의 이 후보자 집 근처에 그동안 없었던 복무지가 새로 생겼다는 겁니다. 이 후보자 측은 "불법 부당한 사항은 전혀 없다"고 밝혔습니다.



배준우 기자의 보도입니다.



<기자>



이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 차남은 지난 2014년부터 2년 동안 서울 서초구 지역아동센터에서 사회복무요원으로 군 대체 복무를 했습니다.



국민의힘 박수영 의원은 병무청 자료를 근거로 이 센터에 사회복무요원이 배정된 건 이 후보자 차남 때가 처음이라고 주장했습니다.



당시 정원이 1명이었는데, 이 후보자의 차남이었다는 겁니다.



이 센터는 당시 이 후보자 집에서 7km 떨어진 가까운 곳이어서 직장과 주거지가 가까운, 이른바 '직주 근접' 특혜라는 의혹을 박 의원은 제기했습니다.



박 의원은 이 후보자 삼남 역시 비슷한 특혜 의혹이 있다고 주장했습니다.



이 후보자 삼남도 군 복무 대체 사회복무요원으로 2019년부터 2년 동안 서울 방배경찰서에서 일했는데, 공교롭게도 방배서에 사회복무요원이 배정된 건 삼남이 복무를 시작한 2019년부터 2021년까지 딱 3년 동안뿐이었다는 겁니다.



방배경찰서 역시 당시 이 후보자 집에서 약 3~4km 거리였다고 박 의원은 설명했습니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 자녀 특혜까지 그 종류도 백화점식입니다. 더 이상 이런 후보가 공직을 맡아서는 안 된다는 점에서, 그야말로 공직 부적격의 '끝판왕'을.]



이 후보자 측은 "장남의 현역 복무를 포함해 세 아들 모두가 병역의 의무를 성실히 이행했으며, 불법 부당한 사항은 전혀 없다"고 밝혔습니다.



국민의힘은 이 후보자 가족이 아파트 청약 가점을 높이기 위해 장남 부부의 혼인 신고를 미뤘다는, 이른바 '위장 미혼' 의혹에 대해서도 공세를 이어갔습니다.



주진우 의원은 "부양 가족 수는 당첨을 좌우한다"며 "국토교통부가 왜 사전에 허위 청약을 못 걸렀느냐"고 비판했습니다.



'위장 미혼' 의혹에 대해 이 후보자는 "성년인 자녀의 자기 결정 사항에 부모가 개입할 수 없었다"고 해명한 바 있습니다.



