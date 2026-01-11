민주당, '김병기 자진탈당' 공개 요구…월요일 징계 논의

<앵커>



공천 헌금 의혹의 또 다른 핵심 인물인 김병기 전 원내대표에게 민주당 지도부가 사실상 자진 탈당을 요구했습니다. 김 전 원내대표 측은 "내일(12일) 당 윤리심판원 회의에 출석해 잘 소명하겠다"고 밝혔습니다.



이 소식은 박예린 기자가 전합니다.



민주당 박수현 수석대변인은 오늘 기자간담회를 통해 공천 헌금 묵인 등 각종 의혹을 받고 있는 김병기 전 원내대표를 향해 자진 탈당할 것을 공개적으로 요구했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 자진 탈당을 요구하는 당원과 의원들의 요구도 애당심의 발로라는 것을 김병기 의원도 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다.]



박 수석대변인은 김 전 원내대표에 대한 비상징계를 포함해 모든 가능성이 열려 있다고도 덧붙였습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : (김병기 전 원내대표에 관한) 당 대표의 비상징계에 대한 그런 요구가 있다고 말씀을 드렸는데 그에 대한 가능성도 모든 것이 다 열려 있다.]



당초 당 지도부는 당 윤리심판원이 내놓을 징계 결과를 기다리겠다는 입장이었는데, 여론 악화로 탈당 요구가 당내에서 분출하는 등 지방선거를 앞두고 당의 부담이 커지자, 김 전 원내대표에게 결단을 촉구한 걸로 풀이됩니다.



김 전 원내대표는 내일 오후 열릴 예정인 당 윤리심판원 회의에서 자신에 대한 의혹을 소명하겠다는 입장입니다.



김 전 원내대표 측은 "내일 윤리심판원 회의에 김 전 원내대표가 출석해 소상히 소명할 것"이라고 SBS 기자에게 전했습니다.



민주당 윤리심판원의 김 전 원내대표에 대한 징계 결정은 이르면 내일 나올 예정인데, 제명 결정이 나오더라도 김 전 원내대표가 현직 의원 신분인 만큼 제명을 위해서는 의원총회에서 재적 의원 과반의 찬성이 필요합니다.



이런 가운데 개혁신당 이준석 대표는 국민의힘과 조국혁신당에 '민주당 공천 헌금 의혹과 통일교 의혹 특검'의 추진을 위한 3당 연석회의를 제안했습니다.



국민의힘 장동혁 대표는 이 대표의 제안을 수락했지만, 조국혁신당 조국 대표는 "국민의힘도 수사 대상"이라며 거절했습니다.



